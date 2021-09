Bernadette Adams, esposa de Jean-Pierre Adams, nunca perdió la esperanza que se despertara

septiembre 6, 2021 - 4:10 pm

Bernadette Adams, esposa del exfutbolista francés Jean-Pierre Adams, nunca perdió la esperanza de que un día su marido se despertara tras fallecer este lunes 06 de septiembre a sus 73 años.

El exdefensor estaba es coma desde 1982 cuando, luego de romperse los ligamentos de un rodilla, fue operado el 17 de marzo de ese año en el Hospital Édouard Herriot en Lyon, durante un procedimiento de rutina.

A pesar de todo lo que vivió durante todos estos años, Adams estuvo junto a él hasta el final, atendiendo sus necesidades durante casi cuatro décadas.

Según informó The Sun en marzo, Jean-Pierre era incapaz de comunicarse, pero aún podía respirar, comer y toser sin ayuda de equipos médicos.

“La gente en Facebook dice que debería estar desenchufado… ¡Pero no está enchufado! No tengo el valor de dejar de darle agua y comida. Tiene una rutina normal. Se despierta a las 7, come… Puede estar en estado vegetativo, pero puede oír y sentarse en una silla de ruedas”, revelaba Bernadette al periódico inglés. La mujer se negaba a recurrir a la eutanasia y quería seguir apoyando a su esposo, con la ilusión de verlo algún día recuperado.

Su postura difiere mucho de la de su ex pareja de zaga Marius Tresor. Según informó Paris United, el ex jugador del Olympique de Marsella y Bordeaux no ha tenido el coraje de visitar a Jean-Pierre Adams. “Incluso si se despertara, no reconocería a nadie. Entonces, ¿vale la pena vivir así? Si me pasaba algo similar, le decía a mi esposa que no me dejara aquí”, opinó.

El tribunal le había dado una sentencia al anestesista de un mes de suspensión y una fuerte multa, aunque esta decisión podría cambiar.

