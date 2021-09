Bagnaia logra la pole en el Gran Premio de San Marino

septiembre 18, 2021 - 10:12 am

Al igual que hace una semana en Aragón, Francesco Bagnaia encabezó a su compañero de equipo en Ducati, Jack Miller, para reclamar su tercera pole de la temporada, mientras que el líder del campeonato, Quartararo, se mantuvo en el tercer lugar a pesar de una caída tardía en la curva 1 en una calificación llena de choques.

Joan Mir de Suzuki estableció la marca inicial con un 1m33.151s, aunque esto fue inmediatamente mejorado por Bagnaia en la Ducati de fábrica con un 1m32.844s.

En los siguientes tiempos, la pole provisional fue para Fabio Quartararo, Aleix Espargaró, Jorge Martín y Marc Márquez, antes de que Bagnaia volviera a la cima con un 1m31.664s.

Bagnaia iluminó las pantallas con dos minutos para el final para producir un nuevo récord de vuelta de 1m31.065s y sería suficiente para mantenerlo en la pole frente a su público local.

Márquez terminó séptimo, su compañero de equipo el español Pol Espargaro aseguró la sexta posición con un tiempo de 1m31.923s solamente 13 milésimas mas rápido que su compañero de Honda.

No funcionó para Alex Márquez, quien tuvo que abortar una vuelta rápida debido al accidente de Nakagami y se quedó en el puesto 19 delante de Iker Lecuona de Tech3.

