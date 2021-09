Aston Villa venció por la mínima al Manchester United en Old Trafford

septiembre 25, 2021 - 1:22 pm

El Manchester United inició la acción del fin de semana en casa ante el Aston Villa, pero no pudo recuperarse de su derrota entre semana en la Copa Carabao.

Un emocionante final contra West Ham la última vez en la liga se olvidó rápidamente tres días después cuando los Hammers fueron a Old Trafford y ganaron, y Ole Gunnar Solskjaer enfrenta un mayor escrutinio después de que el cabezazo de Kourtney Hause aseguró una victoria por 1-0 para Villa.

Con el Manchester City venciendo al Chelsea en el otro saque inicial temprano, esta era la oportunidad del United de recuperar terreno sobre un rival directo, pero estuvo muy falto de ideas toda la tarde. Bruno Fernandes falló un penalti tardío para salvar un punto y Cristiano Ronaldo tuvo un juego tranquilo.

Dibu Martínez, otra vez protagonista con un penal clave: desafió a CR7, Bruno Fernandes lo erró y metió bailecito en pleno Old Trafford. NUESTRO ARQUERO 🇦🇷🤩 pic.twitter.com/OSWD2kc6Ps

«La toma de decisiones sobre el VAR nos costó de nuevo, lamentablemente». comento Solskjaer.

«El gol está en fuera de juego, ya que Hause lo dirige Watkins en realidad está tocando a David (De Gea), por lo que está obstaculizando con él. No puedo ver la consistencia en ningún lado con el VAR y la toma de decisiones».

«Salieron al pasillo y les pedí una explicación. El juez de línea lo marcó con el VAR y definitivamente el VAR ha vuelto a fallar».

A first #PL defeat of the season.#MUFC | #MUNAVL

— Manchester United (@ManUtd) September 25, 2021