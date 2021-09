Así se ve la red de cables submarinos de fibra óptica que rodean la Tierra (+Video)

septiembre 23, 2021 - 12:59 pm

El investigador de la ciencia de datos Tyler Morgan-Wall ha creado un modelo tridimensional de la totalidad de los cables submarinos de fibra óptica que forman las redes de comunicación y de transmisión de datos a lo largo y ancho del planeta.

Para mayor claridad, el mapa no muestra las verdaderas rutas físicas, sino imágenes estilizadas del trazado de los cables sobre el globo terráqueo. Además del video publicado en su cuenta de Twitter, Morgan-Wall ha compartido el código fuente de su trabajo para que pueda servir de base para posibles futuras modificaciones de su modelo.

New #dataviz! The Earth's submarine fiber optic cable network, visualized in #RStats with #rayrender.

Code:https://t.co/6tFsS4vfAK

Rayrender Github:https://t.co/iB5nWhGY7l pic.twitter.com/1FTKM0FPHr

— Tyler Morgan-Wall (@tylermorganwall) September 22, 2021