Así se hace el Cordon bleu de pollo: Lúcete hoy viernes

septiembre 10, 2021 - 11:58 am

Te dejamos una maravillosa receta del Cordon Bleu que nos presenta el portal gastronómico Cocina Casera y Fácil.

Ingreditentes

2 pechugas de pollo cortadas en filetes

8 lonchas de queso tipo sandwich

8 lonchas de jamón york

Pan rallado, harina y 2 huevos

sal y pimienta

Aceite

Receta

1.- Salpimentamos las pechugas de pollo. Recuerda que deben estar ya fileteadas. En la carnicería nos lo harán sin ningún problema.

2.- En una encimera, ponemos un trozo de papel de cocina transparente. Encima ponemos una de las pechugas y la tapamos con más papel film. Con un martillo u otro objeto romo, como con un vaso grande y pesado, golpeamos la pechuga. La idea es estirarla y ablandar sus fibras.

3.- Retiramos la pechuga del papel film. Sobre ella, ponemos unos trozos de queso. Sobre el queso, una loncha de jamón cocido y sobre éste, más queso. Así queda más cremoso. Enrollamos todo con las manos, encerrando el relleno en el interior de la pechuga de pollo. No pasa nada si sobresale un poco por los lados.

4.- Ahora, pasamos cada «paquetito» de pollo relleno primero por harina, después por huevo, luego por pan rallado y después de nuevo por huevo y por pan rallado. Por ese orden. Con esto de pasarlo dos veces por huevo y por rallado, lograremos una cobertura exterior más fuerte, que aguante mejor el relleno y más crujiente. Reservamos en un plato hasta haber empanado todo el pollo

5.- Cuando hayamos rellenado y empanado todas las pechugas, las metemos en el congelador durante unos 10 minutos. Si no vas a freírlas en el momento, puedes dejarlas unas horas en la nevera.

6.- Freímos en abundante aceite. Que las cubra por completo. Es importante que el aceite no esté muy caliente (a unos 150ºC) para que el calor penetre bien en el interior de cada paquetito de pollo, sin que se queme el pan rallado. Pasados unos tres minutos de fritura, cuando esté dorado y cocinado en su interior, retiramos del aceite y colocamos cada cordon bleu en papel absorbente, antes de servirlo

A mí no me hizo falta pero, si ves que a tu cordon bleu de pollo le falta un poco de cocción en el interior, puedes meterlo al horno para que terminen de cocinarse. No obstante, si los fríes en aceite a temperatura media, no debería ser necesario. Anímate a preparar más recetas de pollo, seguro que sorprenderás a todos.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día