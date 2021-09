Así de bella lució Daniela Alvarado para dar el «sí quiero» a José Manuel Suárez (Fotos+Video)

septiembre 18, 2021 - 9:14 pm

La boda del año, la más planificada, la más esperada, esa ha sido la celebración eclesiástica de la querida actriz venezolana Daniela Alvarado con el también actor José Manuel Suárez.

A través de las redes sociales se han filtrado algunas imágenes de lo esplendorosa que lució con su traje de novia diseñado por Hugo Espina y todos coinciden en el mismo comentario, estaba regia, como una princesa, convirtiéndose en el centro de atención.

Los detalles de la boda realizada en la iglesia San Juan Bosco de Altamira fueron llevados por la agencia Natasha Planner, quienes le confesaron a Luis Olavarrieta que esta es una de las bodas más exigentes que han tenido que preparar en Caracas.

Contó con la presencia de sus amigos más cercanos del medio artístico venezolano, así como de sus familiares.

No hay discusion!!! El vestido de Daniela Alvarado es H E R M O S O !!!

Hugo Espina se botó con ese diseño.

Yo si me vi todos los lives q se me atravesaron de la boda 😁las bodas siempre son muy emocionantes y bonitas 😍#DanielaAlvarado #Boda #JoseManuelSuarez pic.twitter.com/VEjnNdnZOc

— Marjorie B (@MargeShina) September 19, 2021