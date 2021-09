Apareció la zuliana Virginia Amesty, a quien reportaban desaparecida en Grecia: Envió mensajes en sus redes

septiembre 3, 2021 - 3:28 pm

La zuliana Virginia Amesty, realizó una grabación y la colocó en sus redes sociales. En el video explicó el porqué de su ‘desconexión’ en las diferentes plataformas digitales, así como la de sus familiares.

Luego que Laura Amesti, comenzara una campaña a través de las redes sociales para saber de su hermana, Virginia y de sus sobrinas, de quien no tenía conocimiento desde el pasado mes de mayo del presente año, ésta difundió un video.

Este viernes 3 de septiembre, la zuliana Virginia Amesti, difundió una grabación en su Instagram, diciendo:

«Hola, hago este video para que vean todos mis amigos que me encuentro muy bien. Por decisión propia, decidí alejarme de las redes sociales. Últimamente están atacando a mi esposo de secuestrador, un estúpido psicópata, entre otras cosas más. Les puedo asegurar que nada de eso es cierto, mi esposo es una de las mejores personas que existen, por eso decidí estar con él».

Amesty, quien fue intensamente buscada por sus familiares y amigos, debido a que tenían conocimiento que su pareja, Mario Petropolous, era agresivo, les pidió a quienes juzgaron a su esposo que deberían disculparse. «Todo lo comenzó mi hermana Laura. A ti hermana, te quiero decir lo siguiente: Sabes muy bien porqué no quiero hablar contigo y con mami. No quiero entrar en detalles, pero me molestó mucho el mensaje que le has enviado a mi hija. Yo nunca molesté a tu familia, si continuas, revelaré cosas personales y familiares. Para terminar, amigos, estoy super bien y para los chismosos, disculpen si interrumpí su hora de trabajo», finalizó diciendo, Virginia.

Greily Núñez

Noticia al Día