Ansu Fati heredará el 10 de Messi en el Barcelona

septiembre 1, 2021 - 9:43 am

El delantero español de 18 años Ansu Fati, surgido de la cantera del FC Barcelona, llevará el número 10 que durante tantos años lució el astro argentino Lionel Messi, anunció el club español este miércoles.

En un video publicado por el FC Barcelona en las redes sociales, y bajo el epígrafe «un 10 de La Masía» (como se conoce familiarmente a la academia del club), se puede ver a Fati acercando su camiseta sin dorsal hasta la cámara, y alejarla ya con el dorsal «10» bajo su nombre.

Our new number 🔟

Made in La Masia 💙❤️

⭐️ @ANSUFATI ⭐️ pic.twitter.com/co6NcpjxOx

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2021