Alicia Machado sobre Winston Vallenilla: «Yo no voy a prender está lavadora para lavar ese trapito» (+Video)

La actriz y exMiss Universo, Alicia Machado encendió las redes, luego que revelara a Jorge Aravena en el reality show «La Casa de los Famosos», como fue su experiencia sexual con el también actor y animador Wiston Vallenilla.

La actriz venezolana Alicia Machado volvió a protagonizar otro episodio que traerá controversia. En esta ocasión, hizo una dura confesión mientras conversaba con el también venezolano Jorge Aravena en el reality show «La Casa de los Famosos».

Alicia cuenta con lujos de detalles cuál fue la peor experiencia sexual de su vida. Y mencionó al actor Winston Vallenilla, diputado por la AN ilegítima.

Machado contó que cuando el artista trabajaba en RCTV la cortejaba de forma «empalagosa».

«Me trataba como una reina, ni pensaba ser chavista ni mucho menos, era actor y conductor de Radio Caracas muy buena nota, su papá era encantador, muy chévere (…) pero bueno, pobrecito el se volvió loco, y yo empecé a salir con él, me buscaba en la moto, me mandaba flores, el tipo todo empalagoso, demasiado empalagoso (…)», confesó.

Posteriormente, empezó a revelar el episodio sexual con Vallenilla que la incomodó.

«Para hacerte el cuento corto, nos vamos de rumba una noche a un antro, yo estaba chamita era menos tigresa en ese tiempo, nos vamos del antro y terminamos en mi casa. Yo me tuve que meter en el baño, es el único con el que me ha pasado eso que he tenido que decir ‘no’, es que yo no voy a prender está lavadora para lavar ese trapito, yo no lo podía creer», exclamó entre risas Machado, al insinuar que había un «problema» con el tamaño o el desempeño del miembro de Vallenilla.

Machado prosiguió opinando que, probablemente, lo que le pasaba a Winston en ese entonces era que «tenía demasiadas vainas inyectadas».

«Yo después, analizando, creo que por eso es que ese pana tiene unos peos ahí mal. Grave (…) Por eso es que se volvió tan acomplejado y tan estúpido. Yo cuando lo vi dije: ‘qué, esto no puede ser cierto’. Y él aparte con una actitud de: ‘Nojoda, tengo el palomón (…) Yo me metí en el baño, me miraba en el espejo y decía: ‘Este tipo tiene que tener un peo, es que ni siquiera un niño’. Y él afuera y que: ‘Mami, te estoy esperando’», añadió la polémica exmiss Universo.

