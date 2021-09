Alicia Machado sigue dando de qué hablar con sus declaraciones sobre Winston Vallenilla: Hasta Marlene De Andrade respondió

septiembre 3, 2021 - 9:52 am

Alicia Machado se mantiene en el ojo del huracán, luego de sus polémicas afirmaciones sobre Winston Vallenilla, en el reality show La Casa de los Famosos, donde desestimó dimensiones del miembro viril del exanimador y parlamentario de la Asamblea Nacional.

Vallenilla, fijó un mensaje en la red social Twitter donde expresó: «Seré breve: Alicia Machado la que confundió Corea con China. Dijo en un programa, que mi ropita le pareció pequeña para su lavadora. Lo primero es que arregle la lavadora que de tanto uso no hay ropita ni ropaaa que ahí se lave. Y lo segundo yo estoy feliz con mi ropa y la lavó 3 meses».

La esposa de Winston Vallenilla, la actriz y animadora Marlene De Andrade también participó de la diatriba, centrada en trapos, trapitos y lavadoras. «Lo certifico, no cambio ese trapoooooo, por publicidades engañosas de lavadoras fundidas y que no agarran rectificación. Alicia Machado ya que los trapos o trapitos no te funcionan, prueba con otras cosas y a lo mejor te curas de esas frustraciones».

Los seguidores de estas figuras del espectáculo y la política no han dejado de seguir este debate, que no se sabe aún si tendrá nuevas entregas.

#SeréBreve Alicia Machado la que confundió Corea con China. Dijo en 1 programa, Que mi ropita le pareció pequeña para su lavadora. Lo 1ro es que arregle la lavadora que de tanto uso No hay ropita ni ropaaa que ahí se lave. Y lo 2do yo estoy feliz Con mi Ropaa y la lavó 3 meses 😂 pic.twitter.com/WztFKkphRy — Winston Vallenilla (@vwinstonv) September 3, 2021

La lavadora de Alicia Machado …😂😂😂 El que Entendió, Entendió… pic.twitter.com/MN3C8OzBYF — Winston Vallenilla (@vwinstonv) September 3, 2021

Lo certifico no cambio ese trapoooooo, por publicidades engañosas de lavadoras fundidas y que no agarran rectificación. Alicia Machado ya que los trapos o trapitos no te funcionan. Prueba con otras cosas y a lo mejor te curas de esas frustraciones 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 https://t.co/VKNgg0x9nr — MARLENE DE ANDRADE (@MarlindaOficial) September 3, 2021

