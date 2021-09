Alicia Machado confiesa que su hija perdió a un ser querido en el derrumbe del edificio en Miami

septiembre 23, 2021 - 9:57 am

Si algo tienen los habitantes de La casa de los famosos (Telemundo) es tiempo para hablar entre ellos. Y entre conversación y conversación los famosos abren su corazón y comparten aspectos de su vida personal de los que difícilmente hablarían en una entrevista al uso.

Una de las celebridades que más está desnudando sus sentimientos dentro de la casa más famosa de la televisión hispana es, sin duda, la ex Miss Universo Alicia Machado.

La carismática actriz venezolana ha hecho varias confesiones muy personales en el reality show de Telemundo, una de ellas relacionada con su hija Dinorah, de 13 años.

Hace varios días, Machado reveló en una conversación que mantuvo con la actriz mexicana Gisella Aboumrad que la tragedia del edificio de viviendas en Surfside, Florida, que se derrumbó en la madrugada del 24 de junio, afectó a su primogénita.

«El papá de una de sus mejores amigas, que ese señor era una bella persona, mi hija pasó varios días del padre con ellos, muy buena persona, murió en el edificio que se calló», confesó.

«Mi hija se la pasaba durmiendo ahí», agregó la también empresaria.

Alicia, quien tiene 1 millón y medio de seguidores en Instagram, reconoció que el último año ha sido especialmente difícil para su hija ya que también tuvieron que cambiar de residencia.

«Yo estaba viviendo en California y nos vamos en diciembre, en marzo comienza la pandemia, en un colegio nuevo, en una casa nueva, o sea fue un año bien difícil para mi hija y para mí porque uno como jefe de familia tratando de resolver los temas económicos, profesionales, de la casa, de darle la seguridad, todo. Pero, por otro lado, cosas que le afectaron que yo no puedo evitar porque pues, ¿qué hacía? O sea no me mudé a Miami por capricho, me tenía que mudar de California por miles de razones, entre esas un tema económico», se sinceró.

La actriz de exitosas telenovelas mexicanas como Hasta que el dinero nos separe y Una familia con suerte no puede sentirse más orgullosa de su hija por su manera de ser.

«Dios me bendijo a mí con esa niña porque de verdad que mi muchachita es bien dulce, buena niña, es buena como el pan, es noble. Ella me entiende a mí. Ella se sienta a darme consejos y todo. Es bien madurita mi hija para su edad, tan linda», expresó.

