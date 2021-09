Alicia continúa en el mundo de los escándalos: «voy a darle una cachetada», ahora en toma y dame con modelo mexicana

septiembre 29, 2021 - 12:06 pm

A la ex reina de belleza , Alicia Machado, le encanta estar envuelta en polémica, ahora volvió a arremeter en contra de la modelo mexicana Celia Lora, su compañera en el reality show ‘La Casa de los Famosos’.

En esta ocasión su controversia no quedó en algo superficial, pues por varios minutos trató de tranquilizarse ya que aseguró que estaba a dos de golpear a la hija de Alex Lora. Pidió que la ‘deje en paz’ y hasta recordó el caso por el que encarcelaron a Celia Lora.

De nueva cuenta Celia Lora y Alicia Machado son punto de menciones en el reality show ‘La Casa de los Famosos’, pues ambas han forjado una rivalidad que todos los días parece aumentar.

Por ello, en medio de tantos roces entre las famosas, la paciencia de Alicia Machado parece haber llegado a su límite, pues arremetió contra Celia Lora, quien presuntamente sigue hablando mal de la modelo.

“Como le vuelva a escuchar decir una madre mía le voy a voltear la cara de una cachetada para que me aprenda a respetar (…) Le traigo unas ganas que no te imaginas”, dijo.

Al notar que estaba exaltada, por cordura, Alicia Machado se encerró en una habitación en donde caminó por toda ésta para tratar de tranquilizarse. Junto a otra integrante del show, Alicia Machado pudo desahogarse.

Aseguró que no soporta a Celia Lora, pues sigue hablando mal de ella. Incluso, la comparó con una tarántula. “Le traigo unas ganas que no te imaginas (…) es como una pinche tarántula de mierda”, expresó.

Por si fuera poco, Alicia Machado revivió el episodio de Celia Lora cuando estuvo presa por haber atropellado a una persona.

“A mí me respeta (…) que venga a darle clases de moral. Yo me imagino que en Santa Martha no se portaba así, porque me imagino que rápido la ponían así. Ahí sí la ponen, pero así. Porque mató a alguien y lo atropelló. Me va a respetar. A ver si tiene los cojones. A mí me respeta la huevona esta”, agregó.

Hasta el momento, Celia Lora no ha mencionado nada ni ha enfrentado a Alicia Machado, aunque al parecer su rivalidad sigue.

Milenio