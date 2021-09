"Algunos me querían muerto" : Papa Francisco

septiembre 21, 2021 - 10:49 am

El Papa Francisco lamentó que, a raíz de su reciente operación de colon, realizada el pasado 4 de julio en Roma por una diverticulitis, algunos le querían muerto y ya preparaban el cónclave para nombrar a su sucesor.⁣

⁣El Pontífice hizo esta revelación durante el encuentro que mantuvo con 53 jesuitas el pasado 12 de septiembre durante su viaje apostólico a Eslovaquia.⁣

⁣

A la pregunta de uno de los jesuitas sobre cómo se encontraba, contestó: “Vivo todavía. Aunque algunos me querían muerto. Sé que hubo incluso reuniones entre prelados, que pensaban que el Papa estaba más grave de lo que se decía. Preparaban el Cónclave”.⁣

⁣

En la conversación, publicada de forma íntegra este martes 21 de septiembre por la revista La Civiltà Cattolica, el Papa pidió “paciencia” a quienes ya se preparaban para un nuevo cónclave: “¡Paciencia! Gracias a Dios, estoy bien. La operación fue una decisión que no quería tomar: fue un enfermero el que me convenció”.⁣

