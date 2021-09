Alex Albon concretó su regreso a la Fórmula 1 con Williams

septiembre 8, 2021 - 4:04 pm

El tailandés Alexander Albon regresará a la Fórmula 1 en 2022 con la escudería Williams, tras una temporada ausente, y tendrá como compañero del canadiense Nicholas Latifi, anunció este miércoles 8 de septiembre el equipo británico en un comunicado.

Albon sucederá al británico George Russell, que se marchará a Mercedes, sustituyendo al finlandés Valtteri Bottas, que se va a Alfa Romeo.

Albon, de 25 años, pilotó en F1 en 2019 y en 2020, los seis primeros meses para Toro Rosso y después para Red Bull, firmando dos podios (tercero en Toscana y en Baréin en 2020).

No pudo encontrar un volante en 2021, después de que Red Bull lo sustituyera por el mexicano Sergio Pérez.

Williams es el cuarto equipo de la Fórmula 1 que hace oficial quiénes serán sus pilotos la próxima temporada, después de Mercedes, Red Bull y AlphaTauri.

Introducing your 2022 Williams Racing drivers…@Alex_Albon joins @NicholasLatifi to complete our line-up! 🤩 pic.twitter.com/s4cuJ4ebJq

— Williams Racing (@WilliamsRacing) September 8, 2021