Alcaldesa Francisca Oberto:  Detectados y controlados 9 casos de paludismo en Dabajuro

septiembre 15, 2021 - 2:34 pm

Fueron detectados y están bajo control 9 casos de paludismo en Dabajuro, todos los afectados residían en la finca El Tesoro y según el diagnóstico médico están evolucionando bien al tratamiento indicado por el equipo de Malariología.

La información la suministró Francisca «Tachy» Oberto, alcaldesa del municipio Dabajuro, en el programa radial que transmite para ofrecer un balance semanal de su gestión y a la vez interactuar con su pueblo.

En relación a la vacunación contra la Covid detalló Tachy que se intensifican la atención casa a casa, se hacen jornadas en zonas rurales y se mantiene el punto de vacunación en la terminal de pasajeros Pariente Marín, de lunes a viernes.

Indicó Tachy que del 7 al 11 de septiembre se inmunizaron 1500 personas, de las cuales 453 son por primera vez y 1047 son de la segunda dosis.

Exhortó la alcaldesa Oberto a quienes no han recibido la dosis no postergar su inmunización porque este virus es letal. «La prevención, al vacunarse y cumplir medidas de bioseguridad, son las mejores opciones según análisis de los especialistas de la OMS».

En relación las estadísticas de la Covid en el municipio, explicó la primera autoridad municipal que hay 17 casos activos leves, 2 casos activos moderados, 3 casos activos críticos, 17 personas sospechosas en sus casas, hubo un alta médica y se perdió una vida a causa del virus. «Hasta ahora estamos libres de la variante Delta» agregó Oberto.

Afirmó Tachy que las medidas de control se mantendrán; para esta semana los comercios podrán laborar de lunes a sábado hasta las 6 pm, el domingo hasta las 12 del mediodía y el servicio de delivery de lunes a domingo de 6 a 10 pm.

Reconoció la alcaldesa Oberto el excelente trabajo que cumple el personal de salud del municipio y agradeció su dedicación.

Tachy hizo anuncios positivos como la entrega del CLAP, de medicinas, la atención de pacientes para su diálisis, el programa social «Y Dios me hizo mujer» de la primera combatiente Jesica Perozo de Clark, la reactivación de los servicios en el CDI, el censo de la Misión Chamba Juvenil, en cultura ya reanudaron actividades la Orquesta Sinfónica Juvenil Yolanda de Rivero y la Banda Show de Dabajuro.

Para finalizar invitó a los jóvenes, entre 16 a 25 años, a participar en el Festival de Talentos 2021, el casting será el sábado 18 y domingo 19 a partir de las 9 am, en las áreas de música y danza, además es factible que se incluyan otras expresiones artísticas, se prevé premiación para quienes se destaquen en sus disciplinas; todo cumpliendo las medidas de bioseguridad.

(Prensa Alcaldía)