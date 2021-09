Alcalde de Nueva York pide a la esposa de Bolsonaro que envíe al mandatario a vacunarse

septiembre 29, 2021 - 11:49 am

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, le pidió a la primera dama de Brasil, Michelle Bolsonaro, que envíe a vacunarse al presidente, Jair Bolsonaro, contra el covid-19 para que deje de ser «un peligro» para las demás personas.

«Envíe a su esposo a vacunarse también para que deje de ser un peligro para los demás», tuiteó el De Blasio al compartir una noticia sobre la vacunación de Michelle Bolsonaro en EE.UU. la semana pasada, cuando acompañó al mandatario en su viaje para participar en la Asamblea General de la ONU.

La inoculación de la esposa del presidente brasileño en Nueva York causó revuelo en Brasil al considerar esa acción como «absurda» y de «desprecio» al sistema de salud local y su campaña de inmunización.

El pasado viernes, el presidente aseguró en una entrevista para el medio local Veja, que su esposa era un ejemplo de que vacunarse debería ser una decisión personal y no una obligación impuesta por los gobiernos.

Bolsonaro también defendió su política frente a la pandemia, el uso de hidroxicloroquina como tratamiento y dijo que no se arrepiente de las acciones que ha tomado durante su gestión, a pesar de que el país está a punto de alcanzar los 600.000 fallecidos por covid-19.

Send your husband to get vaccinated too so he can stop being a danger to others. https://t.co/iI1gGaqzoe

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) September 29, 2021