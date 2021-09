Al Qaeda difunde un vídeo de su líder Al Zawahiri este 11-S: “Agotemos al enemigo hasta que lloriquee y gimotee”

septiembre 11, 2021 - 6:58 pm

La organización terrorista Al Qaeda difundió este sábado un vídeo de su líder, el egipcio Ayman al Zawahiri, en el vigésimo aniversario de los atentados del 11-S en Estados Unidos. La organización, muy debilitada desde entonces, continúa sin embargo su retórica de amenazas. «La etapa actual exige que agotemos al enemigo hasta el llanto y el gemido por la sangría económica y militar», dice, elogiando un atentado reciente en Tel Saman, al norte de Siria.

Al Qaeda difundió estas imágenes a través de su canal mediático, Sahab Media, titulado «Jerusalén nunca será judaizado», donde aparece Al Zawahiri vestido con una túnica y una larga barba blanca hablando durante más de una hora sobre una amplia diversidad de temas, en especial la causa palestina. También critica los acuerdos de normalización de relaciones del año pasado entre Israel y varios países árabes, a cuyos líderes tilda de «traidores».

El grupo terrorista ha difundido el vídeo en medio de rumores sobre el mal estado de salud o incluso la posible muerte del líder, que, según informes del Consejo de Seguridad de la ONU, se encuentra «en algún lugar» entre Afganistán y Pakistán. Sin embargo, el vídeo no da detalles sobre la fecha de su grabación, aunque el propio Zawahiri hace referencia a la retirada de tropas de Estados Unidos de Afganistán.

«Hoy (Estados Unidos) está saliendo de Afganistán, roto y derrotado después de veinte años de guerra», dice Al Zawahiri en el vídeo, mirando a cámara. Asimismo, hace un llamamiento a la «guerra» en la que «el mundo entero es el campo de batalla», puesto que «agotar a un enemigo equipado con el último armamento no requiere enormes recursos».

Tras la muerte del fundador de Al Qaeda, el saudí Osama bin Laden, en una operación en Abbotabad (Pakistán), Al Zawahiri tomó el mando de la organización, que se vio reducida a una red con muchas ramas, pero sin un liderazgo central, debilitada por las sucesivas pérdidas de sus comandantes y la supuesta mala salud del egipcio.

