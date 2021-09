«Ahí está su dinero, cabrones mugrosos»: Un profesor mexicano quema 50.000 dólares de un supuesto soborno (VIDEO)

septiembre 17, 2021 - 10:34 am

Un profesor mexicano grabó un video en el que quema un millón de pesos (unos 50.000 dólares) que supuestamente le habría enviado un líder sindical del magisterio del estado de Michoacán para que «guardara silencio».

Álvaro Cázares García, integrante del ala magisterial de la organización política Poder de Base en Michoacán, publicó una grabación donde afirma que su dirigente Benjamín Hernández Gutiérrez intentó sobornarlo «a través de sus compinches y sus esbirros», según El Siglo de Torreón.

«Siempre habrían querido que guardara silencio pero como no habían podido lograrlo, trataron de sobornarme», aseguró el profesor, que se grabó mientras está sentado a la mesa y sostenía un fajo de billetes en la mano.

¿Por qué el soborno?

Cázares García acusa a Hernández de exigirle vender las plazas disponibles a los maestros, de cobrar por los cambios de docentes de escuela o de región, y de asignar plazas destinadas a normalistas a «personas fantasmas» que habrían cobrado hasta 80.000 pesos (4.000 dólares), cuando los educadores ganan hasta 15.000 pesos (unos 700 dólares). Presuntamente, de estos actos ilícitos habría salido el dinero del soborno.

El profesor dice que durante más de cuatro años ha «sufrido los embates del Gobierno». «Sé lo que es no comer porque no nos llega el sueldo ni el salario, pero eso no lo voy a permitir. Si es necesario que me quiten mi plaza, no importa».

Maestro de Michoacán explica que intentaron sobornarlo a cambio de su silencio: "Para esto es lo que va servir el dinero que me mandó" 📹 #Video Especial pic.twitter.com/oF5jd4suiC — El Universal (@El_Universal_Mx) September 16, 2021

En el video, el maestro defiende su derecho a hacer la denuncia aunque su vida «peligre» y pone todo el efectivo, que estaba sobre la mesa, en una cubeta metálica. «Para esto es que les va a servir el dinero que mandó este pinche cabrón», suelta.

Posteriormente, vacía un envase de alcohol en el contenedor con los billetes y les prende fuego: «Ahí está su dinero, cabrones mugrosos».

En educador dijo que había grabado el clip en enero, pero que decidió hacerlo público en días recientes porque habría recibido amenazas de Hernández Gutiérrez y de personas armadas.

RT