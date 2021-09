Adamari López paralizó los Billboard: «¿es cierto que te operaste el pecho?» (FOTOS)

septiembre 25, 2021 - 6:06 pm

¿Es cierto que te operaste el pecho? preguntaron a la actriz Adamari López, quien lució despampanante en la gala de los Premios Billboard.

«Con la bajada de peso, todo el mundo me ha preguntado que si me las he operado; pues sí me las operé hace 15 años atrás, cuando estuve enferma, pero están ahí igualitas desde esa época», respondió la presentadora Despierta América.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Adamari Lopez (@adamarilopez)

