Adamari López expone la prueba definitiva de su notable disminución de peso (video)

septiembre 12, 2021

Adamari López aprovecha su tiempo libre para organizar la casa y deshacerse de todo aquello que ya no usa.

Hace unas semanas, la copresentadora del programa hoy Día (Telemundo) decidió ordenar su clóset y, para su sorpresa, se encontró con que mucha de la ropa que usaba hasta hace pocos meses ya no le sirve como consecuencia de la notable disminución de peso que ha venido experimentando desde el año pasado debido a su constancia con el ejercicio físico.

Orgullosa de ver reflejado el fruto de su esfuerzo, la que fuera villana de exitosas telenovelas como Gata salvaje y Bajo las riendas del amor no dudó en compartir su último logro a través de las redes sociales, donde solo en Instagram cuenta con más de 5 millones de seguidores.

«Hoy decidí seguir en mi proceso de organización y de recoger cosas que tengo en el clóset y dejar fluir la energía y me he encontrado con que la mayoría de los pantalones que tengo me quedan grandes. Me pone supercontenta, me llena muchísimo de emoción, pero miren todo lo que llevo sacado, esto en pantalones cortos. Nada de eso me queda», presumió.

«La verdad es que a veces uno piensa que uno está haciendo un esfuerzo y que se tarda mucho en ver lograr el resultado que uno quiere, pero a la misma vez da una satisfacción tan grande y tan chévere el poder ver que por lo que uno se está esforzando, por lo que estoy haciendo ejercicio, por lo que estoy trabajando se logra», agregó la presentadora.

Durante la grabación, Adamari reconoció que, además de estar físicamente saludable, está buscando también con su nuevo estilo de vida poder sentirse «emocionalmente fuerte».

«Creo que la vida pone muchas pruebas y hay que seguir hacia adelante de la mano de Dios, pero con mucha fortaleza y eso es lo que estoy buscando en este estilo de vida, el poder estar bien en todos los aspectos: emocional, física y mentalmente, así que les quiero agradecer el cariño, el apoyo y este consentimiento que ustedes también tienen conmigo», expresó.

