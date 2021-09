septiembre 27, 2021 - 12:22 pm

No hay nada como el amor incondicional de la familia y Toni Costa lo sabe muy bien. Cada vez que se le presenta la oportunidad, el carismático bailarín español no duda en viajar hasta España para poder pasar tiempo de calidad junto a sus seres queridos, a quienes no suele ver con demasiada frecuencia debido a que reside desde hace varios años en Miami.

La expareja de Adamari López se encuentra pasando nuevamente unos días muy especiales en su tierra natal rodeado de su hermosa familia. Desde allí, el también instructor de Zumba compartió este lunes una emotiva instantánea junto a la mujer de su vida: su madre.

En la imagen, que enterneció por completo las redes sociales, Toni y Carmen, su progenitora, aparecen tomados de la mano mientras pasean por las calles de Valencia, España.

«Desde que me diste la vida siempre a mi lado de la mano. Gracias mamá, te amo», fueron las sentidas palabras con las que Costa acompañó la entrañable foto entre madre e hijo.

La imagen, según explicó el bailarín, fue tomada el domingo por su madrina después de ir a visitarla «y me encantó y quise compartirla con ustedes», aseveró.

Como era de esperarse, las reacciones entre sus seguidores no se hicieron esperar.

«No hay nada como el amor entre hijo y madre», escribió una seguidora.

«Es la mujer que te amará toda la vida», comentó otra persona.

«Una madre siempre estará ahí en todo momento», se puede leer en otro de los comentarios que recibió la instantánea que publicó Costa a través de su cuenta de Instagram.

Aunque el amor de su familia en España lo reconforta, Toni reconoció en una sesión de preguntas y respuestas que llevó a cabo este domingo en las redes sociales que extraña mucho a su hija, quien en esta ocasión no pudo viajar con él debido a sus compromisos escolares.

«Mi princesa, la extraño mucho y ella al loquito de su papi», expresó.

People