18 años después, así luce el elenco de Mi gorda bella

septiembre 1, 2021 - 9:15 am

Tras la repentina muerte de su madre, una joven dulce pero con problemas de sobrepeso se traslada a vivir a casa de su tío sin imaginar el infierno que allí le espera. Este es el punto de partida de Mi gorda bella, la telenovela venezolana de RCTV que protagonizaron en 2002 Natalia Streignard y Juan Pablo Raba. El melodrama logró traspasar las fronteras de su país natal y se emitió con gran éxito alrededor del mundo, convirtiéndose en una de las producciones venezolanas más queridas y aplaudidas a nivel mundial. A 17 años de su estreno te contamos qué ha sido de la vida de sus protagonistas.

Natalia Streignard

Mi gorda bella marcó un antes y un después en la vida de la actriz venezolana. Gracias a su trabajo en esta historia la carrera de Streignard se internacionalizó y llegó a Estados Unidos de la mano de Telemundo, donde en 2007 protagonizó su segundo gran éxito: La tormenta. Alejada desde el 2009 del mundo de la actuación, hoy Natalia está dedicada por completo a su familia.

“Estoy muy contenta porque he logrado hacer todo en mi vida. Pude llegar al corazón de la gente, hacer lo que me gusta y llegar hasta el tope. Ahora he logrado tener mi familia, mi estabilidad…”, aseguró la artista a People en Español. La actriz tiene tres hijos: Jacques (2011), Gia (2014) y Gianni (2017). “Cuando te conviertes en mamá cambia absolutamente todo, tus prioridades cambian”.

Juan Pablo Raba

El inolvidable Orestes Villanueva de Mi gorda bella sigue desarrollando su carrera como actor, ahora en la televisión anglosajona de los Estados Unidos.

En el terreno personal, el actor colombiano es papá de Joaquín y Josephine, quienes son su adoración.

Norkys Batista

Muchos aún la recuerdan como la sexy y frívola ‘Chiquinquirá Lorenz’ que tantas maldades le hizo a Valentina Villanueva (Streignard), pero lo cierto es que ha llovido mucho desde entonces. Hoy la actriz venezolana sigue luchando por su carrera artística en una Venezuela que por su situación política, social y económica no se lo está poniendo nada fácil. Pese a ello, Batista se niega a emigrar, como sí lo han hecho muchos de sus compañeros de trabajo.

El corazón de la guapa actriz le pertenece a Sebastián, su primogénito. «Cuando nos toca compartir juntos nos disfrutamos cada momento, es justo ese momento en donde nada importa, nada puede ser más importante», expresó Norkys en Instagram.

Hilda Abrahamz

¿Quién no recuerda a Olimpia Mercouri, la malvada villana de Mi gorda bella? 17 años después así luce la actriz venezolana que dio vida a este perverso personaje.

Emma Rabbe

Con su inolvidable ‘Sasá’ Lanz la actriz se ganó el cariño del público. Actualmente vive en Canadá junto a sus tres hijos.

Nela González

La actriz venezolana, que dio vida a la problemática Pandora Villanueva, reside en Colombia desde 2010, país en el que ahora desarrolla su carrera artística.

El dato

La telenovela se grabó en un momento muy difícil para Venezuela. «Estábamos justamente pasando un momento crítico histórico en el país donde hubo como mucho odio social, había muchos problemas en el pueblo venezolano y Radio Caracas Televisión en ese entonces estaba trabajando con las uñas para evitar que la gente se metiera con nosotros porque veían a los actores y a las actrices de televisión como oligarcas millonarios, cosa que obviamente no es así. Entonces nos tocó trabajar un poco escondidos», recuerda Streignard.

Inolvidable

A pesar de cumplir 17 años, la telenovela aún se sigue transmitiendo en muchos países. Mi gorda bella es, sin duda, de esas historias que nunca pasan de moda.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

People