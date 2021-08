Zion Clark, el atleta sin piernas que se prepara para los Juegos Paralímpicos 2024

agosto 11, 2021 - 12:56 pm

El atleta Zion Clark, quien nació sin piernas debido a un síndrome de regresión caudal que afecta la parte inferior del cuerpo, se prepara para los Juegos Paralímpicos 2024.

Clark quiere demostrar que las limitaciones son un impulso para ser la persona que quiere ser y no un obstáculo para cumplir sus sueños, y participar como luchador libre en tres años en París.

«Me enfrenté a la adversidad en mi vida hogareña, así como en mi carrera deportiva desde el principio, lo que no me impidió perseguir mis sueños, ¡ya que el fracaso solo me impulsó a querer más!», indica en su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Zion Clark (@big_z_2020)

Zion Clark, fuente de inspiración

En su página oficial, Zion Clark narra no solo su situación física, sino también su historia familiar, en la que cuenta que su mamá biológica no pudo cuidar de él y que estuvo en hogares de acogida temporal en diferentes estados del país, en los que vivió situaciones bastante difíciles.

«Verificado. No hay nada garantizado en la vida. Si quieres algo, ¡tienes que hacer un movimiento e ir tras él!», afirma Zion.

Aunque el deporte llegó a su vida muy joven, no fue hasta la secundaria cuando el entrenador Gil Donahue descubrió en él su pasión. Como señala en su biografía, la lucha libre no le dio reconocimientos en su infancia, pero bajo la guía de Donahue logró mejorar su técnica de lucha.

«En algún momento de mi vida tuve que bloquear todo lo negativo. Enfocarme en mis cosas, en mis amigos y en las personas que no me veían diferente», recordó Clark.

La historia de vida y de superación personal de Clark no solo llamó la atención de las redes sociales, sino que trascendió a la pantalla pequeña en un documental dirigido por Floyd Russ para Netflix, titulado ‘Zion’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Zion Clark (@big_z_2020)

Además de contar su historia en la pantalla, también quiere inspirar a los jóvenes a través de su libro «Zion Unmatched» y espera llegar a los Juegos Olímpicos de Verano en 2024.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CNN en Español (@cnnee)

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

lafm.com