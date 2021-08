Zair Montes mas bella en la ruta a los 40

agosto 9, 2021 - 3:22 pm

Nació el 27 de noviembre de 1982

Actriz que es conocida por sus papeles en televisión, cine y teatro. Es conocida por interpretar el papel principal en la película Habana Instant del 2014. Actualmente se le puede ver en la serie americana: «The Flowers» en Amazon Prime.

Antes de la Fama

Comenzó su carrera actoral en Latinoamérica en el 2002 cuando apareció como el personaje de Alejandra en la serie de televisión Lejana Como El Viento. Más tarde hizo su debut cinematográfico en el 2007 en La Clase.

Curiosidades

Además de la actuación, también es una productora que es conocida pro trabajar en la película para televisión The Night Everything Changed y en la serie de televisión Dopamine en el 2017. También es productora de las películas americanas: Respite, Havana Darkness y Welcome to Acapulco. Debutó como escritora con la serie «The Flowers» (Amazon Prime)

