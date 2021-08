Yulimar Rojas: «He dado un gran salto, pero puedo dar más»

agosto 25, 2021 - 11:16 am

La atleta venezolana Yulimar Rojas, campeona olímpica y plusmarquista mundial de triple salto, es consciente de que ha dado «un gran salto», pero asegura que puede «dar más», en vísperas de su participación en la reunión Athletissima de Lausana (Suiza), de la Diamond League.

«Después de los Juegos he seguido enfocada en los entrenamientos para dar lo mejor de mí, pero más que nada disfrutando de lo que queda de año. Sé que he dado un gran salto en los Juegos Olímpicos, pero puedo dar más de lo que he dado hasta ahora», afirmó en la rueda de prensa oficial de los atletas participantes.

Yulimar promete «dar un buen espectáculo» a los aficionados que este jueves estarán presentes en el estadio de La Pontaise, más de 12.000.

Leer más: Yulimar Rojas hará el saque de honor en el juego entre Barcelona y Getafe

En cuanto al resto de la temporada atlética, Yulimar Rojas confirmó que estará en Zúrich, en la final de la Diamond League, que se disputará los días 8 y 9 de septiembre próximo.

¡Volemos juntos! 🇻🇪 Este 26 de agosto regresamos a la acción en la @Diamond_League de Laussane. No saltaremos longitud porque no hay algo que nos encantaría más que ganar la Liga Diamante este año después de lo que vivimos en #Tokyo2020#FlyYuliFly 🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪 pic.twitter.com/awF62zef6C — Yulimar Rojas (@TeamRojas45) August 25, 2021

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Agencias