Yulimar Rojas recuerda con nostalgia su ranchito: orgullosa de sus orígenes

agosto 8, 2021 - 2:04 pm

La venezolana Yulimar Rojas no olvida sus orígenes, y a través de sus redes sociales recordó con nostalgia el ranchito donde vivía en su adolescencia en Puerto La Cruz.

La ganadora del triple salto en Tokio 2020 nació en Caracas, sin embargo se crió en Anzoátegui por motivos de trabajo de su padrastro.

Yulimar Rojas se crió en un ranchito en la comunidad de Pozuelos en Anzoátegui

La madre de la doble campeona mundial, Yuleisi Roríguez, admitió hace años en una entrevista que Yulimar creció en un ambiente humilde, con bastantes carencias, en la comunidad de Pozuelos.

La reina del triple salto vivió en un ranchito, que se situada en las zonas más pobres de las localidades en la ciudad oriental.

En esta foto tenía 16 años de edad. Mis medallas estaban colgadas en las vigas del techo que nos protegía cuando llovía. Este era el ranchito del cual ya les he hablado bastante. pic.twitter.com/s2x4n4rfSU — Yulimar Rojas (@TeamRojas45) August 8, 2021

«En esta foto tenía 16 años de edad. Mis medallas estaban colgadas en las vigas del techo que nos protegía cuando llovía. Este era el ranchito del cual ya les he hablado bastante», expresó la criolla sobre sus orígenes.

En su primera competencia oficial en 2014 quebró en un solo día los récords de salto alto y largo juvenil (6,23), y posteriormente llegaron los demás éxitos en su carrera deportiva.

Leer más: Yulimar Rojas es la primera mujer venezolana que gana medalla de oro en los Juegos Olímpicos

Yulimar colgó otras imágenes emotivas en sus redes. La primera sale bailando y disfrutando en su adolescencia, mientras que la segunda muestra el piso donde quedaba su ranchito.

¿Ven el piso? Ahí era mi hogar. Eramos ocho personas. Vivíamos apretados pero felices. Siempre felices. pic.twitter.com/ZfZC2pJ52Z — Yulimar Rojas (@TeamRojas45) August 8, 2021

Yulimar Rojas, de 25 años, es campeona olímpica y plusmarquista mundial tras saltar 15,67 y borrar de las listas a la ucraniana Inessa Kravets, quien había conseguido 15.50 metros en el Mundial de Atletismo Gotemburgo 1995

Sí, quiero otro récord. En algún momento llegará, pero el reto es ese: siempre superarme a mí misma. No me gusta limitarme, voy por partes. No sé cuál es mi techo, pero sí sé que quiero ser la primera mujer en pasar los 16 metros”, dijo la venezolana sobre sus próximos objetivos en el deporte.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día

Noticia al Día