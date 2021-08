«Yo podría ser la siguiente asesinada»: cineasta afgana ante «reinado oscuro» de los talibanes

agosto 16, 2021 - 3:25 pm

Mientras la arrolladora ofensiva de los talibanes se extendía por todo Afganistán, la directora de cine Sahraa Karimi lanzó el fin de semana una llamada de socorro dirigida a la comunidad internacional cinematográfica.

Karimi, primera y única mujer afgana con doctorado en cine, publicó el viernes en su cuenta de Twitter una sentida petición dirigida a todas las comunidades cineastas y a todos los aficionados al cine.

«Les escribo con el corazón roto y la esperanza profunda de que usted pueda unirse a mí para proteger a mi hermoso pueblo, particularmente a los cineastas», escribió la cineasta, directora general de la compañía cinematográfica nacional Afghan Film.

Karimi señaló que los avances de los talibanes por distintas provincias vinieron acompañados en las últimas semanas de crímenes contra el pueblo afgano: «Han estado masacrando a nuestro pueblo, han secuestrado a muchos niños, han vendido a niñas como novias a sus hombres, han matado a una mujer por su atuendo, a otra le han sacado los ojos, han torturado y asesinado a uno de nuestros cómicos más queridos, han matado a uno de nuestros poetas, han matado al responsable gubernamental de la cultura y los medios, han estado asesinando a gente relacionada con el Gobierno, han ahorcado a algunos hombres en público y han desplazado a centenares de miles de familias».

Las acciones de los talibanes han provocado una crisis humanitaria pero «el mundo guarda silencio», se lamentaba Karimi.

«Traición al pueblo afgano»

Asimismo, la cineasta condenó la retirada del contingente internacional de Afganistán y calificó el acuerdo de Washington con los talibanes de «traición al pueblo afgano» y a todo lo que hizo para ganar la Guerra Fría para Occidente.

«Nuestro pueblo fue abandonado en aquel entonces, conduciéndolo al reinado oscuro de los talibanes, y ahora, tras 20 años de logros inmensos para nuestro país y, en particular, nuestras generaciones de jóvenes, todo puede volver a perderse en este abandono», auguró la directora, cuyo documental ‘Afghan Women Behind the Wheel’​ ha recibido más de 25 premios en los principales festivales de cine de todo el mundo.

Karimi auguraba en su carta que si los talibanes se imponen en el país anularán los derechos de las mujeres, que serán confinadas a las sombra de sus hogares, mientras sus voces serán silenciadas.

Ni una sola niña escolarizada

En este sentido, recordó que cuando los talibanes estaban en el poder, ni una sola niña iba a la escuela. Desde entonces el número de alumnas se ha incrementado hasta los 9 millones.

«Si los talibanes asumen el control, prohibirán todas las artes. Otros cineastas y yo podríamos ser los próximos en su lista de asesinatos», vaticinó la mujer, cuya publicación ha recibido el apoyo de muchos compañeros del gremio, incluida la cineasta india Leena Manimekalai y el director de cine norirlandés Mark Cousins, informa Deadline.

Ante el «silencio de los medios, gobiernos y organizaciones humanitarias internacionales», la cineasta pide que se comparta su publicación para que se corra la voz sobre las amenazas que se ciernen sobre las mujeres, niños, artistas y cineastas afganos.

«Por favor, ayúdennos antes de que los talibanes se apoderen de Kabul. Tenemos tan poco tiempo, tal vez, días», rogaba Karimi.

El pasado domingo, los talibanes tomaron el control de la capital y dieron por finalizada su ofensiva por todo Afganistán. El presidente Ashraf Ghani renunció a su cargo y abandonó el país. Los avances de la insurgencia en las últimas semanas siguieron a la retirada definitiva del contingente internacional liderado por EE.UU., iniciada el pasado mes de abril.

To All the #Film_Communities in The World and Who Loves Film and Cinema!

I write to you with a broken heart and a deep hope that you can join me in protecting my beautiful people, especially filmmakers from the Taliban. #Share it please, don’t be #silent. pic.twitter.com/4FjW6deKUi

— Sahraa Karimi/ صحرا كريمي (@sahraakarimi) August 13, 2021