William Méndez y Daniel Ceballos establecen alianza para la gobernación del Táchira

agosto 27, 2021 - 5:50 pm

William Méndez, exalcalde del municipio San Cristóbal, estado Táchira, declinó este viernes su candidatura a la gobernación. Según declaraciones a los medios, apoyará la postulación de Daniel Ceballos.

Méndez manifestó que no es tiempo de divisionismos, ni de imposiciones, sino de pensar en no permitir que la gobernación quede en manos de “la violencia, la extorsión y el chantaje”.

“Estas circunstancias requieren una respuesta fuerte y clara de nosotros como dirigentes políticos. La actual situación nos exige darle la cara al pueblo, y quiero que sepan que el pueblo tachirense nos exige unidad, unidad y más unidad de todos aquellos que adversamos al gobierno. No existe otra vía», dijo.

Acuerdo entre Ceballos y Méndez

El dirigente opositor señaló que acordó asumir la candidatura en caso de que el Consejo Nacional Electoral no permita la inscripción de Daniel Ceballos por presunta inhabilitación política.

“Si Daniel Ceballos en un supuesto no puede inscribirse como candidato, también creo que le va a tocar a William Méndez asumir el rol y recibir el apoyo que hoy me está dando de forma desinteresada por la unidad. La tarea no termina hoy, esperamos que el proceso de inscripción se dé hoy”, enfatizó.

Asimismo no descarta contarse en primarias si es necesario, o establecer un acuerdo. Está convencido de que Laidy Gómez terminaría apoyándolo.

En ese sentido, hizo un llamado a los candidatos Fernando Andrade, Laidy Gómez y Freddy Sandoval a que busquen la manera de seguir un camino en unidad, pues él está dando el primer paso para consolidar la candidatura única.

«Lla única vía que tenemos es el voto, no existe otra. Una solución armada, un estallido social, una intervención extranjera y otras vías son solo una ficción, la vía es una y es muy clara salir a votar”, expresó.

Sobre su plataforma de candidatos a las alcaldías, indicó que cuenta con 24 aspirantes que se mantienen.

Daniel Ceballos anuncia que se inscribirá hoy como candidato para el #21Nov

“Vamos a inscribirnos en la elección del 21 de Noviembre a partir de este momento, no vamos a esperar que Caracas nos diga que hacer, no vamos a esperar por nadie, respondemos al Táchira” dijo. pic.twitter.com/7vBLp0x7Xx — Bárbara Uzcátegui Sanz (@BarbaraUSanz) August 27, 2021

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Con información El Nacional