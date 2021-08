WhatsApp: ¿Cuáles serán los teléfonos en los que dejará de funcionar en noviembre de 2021?

agosto 23, 2021 - 1:24 pm

“Más de dos mil millones de usuarios recurren a WhatsApp cada mes para enviar 100 mil millones de mensajes y conectar más de mil millones de llamadas cada día”, es la publicación que realizó WhatsApp a principios de este 2021, como autofelicitación por el decimosegundo aniversario que cumple la empresa.

Por supuesto, desde que se lanzó en 2009, WhatsApp casi que de inmediato se trepó a la cima de las aplicaciones de mensajería y, según el registro mostrado en el informe Digital 2021 desarrollado por We Are Social y Hootsuite, para enero de 2021 ya contaba con más de 2 mil millones de personas registradas en su plataforma; un número que seguramente “asusta” a sus competidores.

Ahora bien, cuidar de forma óptima de tantos usuarios nunca será una tarea fácil y esta empresa sabe que, en la carrera por el avance tecnológico, muchas veces se debe arriesgar la pérdida de algunas personas en vez de descuidar las actualizaciones que puedan mejorar el servicio para la mayoría.

Pensando en esto, en las últimas horas WhatsApp dio a conocer una lista de dispositivos móviles que antes de finalizar el año dejarán de recibir soporte de la aplicación, buscando centrar esfuerzos en que los celulares de última generación cuenten con un servicio óptimo de la app.

Así, de acuerdo con el anuncio oficial, la app de mensajería dejará de funcionar, lo más seguro es que en noviembre de este 2021, en aquellos celulares que cuenten con sistema operativo Android igual o inferior a Android 4.0.3, así como iOS 9.

¿Cuáles serán los dispositivos en los que dejará de funcionar WhatsApp?

De acuerdo con WhatsApp, serán al menos cinco marcas importantes que utilizan Android como sistema principal las que en noviembre verán cómo varias de sus referencias dejarán de recibir soporte oficial, teniendo en cuenta que han llegado a un punto en el que la obsolescencia empieza a cobrar factura.

A continuación la lista completa de móviles Android en los que la aplicación dejará de funcionar de forma óptima:

LG: Lucid2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus F3Q.

ZTE: Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987, Grand Memo.

Huawei: Ascend G740, Ascen Mate, Ascend D2

Sony: Xperia M.

Samsung: Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core, Galaxy Ace 2.

Otras marcas: Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1, THL W8.

Asimismo, como se dijo anteriormente, no solamente algunos celulares con el sistema operativo de Google serán los que deban decir “adiós” a WhatsApp, pues la empresa decidió que algunos móviles de Apple también deberían salir de su lista de dispositivos a los que ya no se les puede prestar soporte.

A continuación la lista de móviles iPhone en los que WhatsApp ya no funcionaría más:

iPhone SE

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

La seguridad está en juego

Cabe recordar que el hecho de que WhatsApp decida no seguir dando soporte a los equipos ya mencionados, no significa que la aplicación deje de funcionar inmediatamente en dichos dispositivos. La verdadera importancia de esta situación recae en que un celular sin soporte no contará con actualizaciones de seguridad, lo que a su vez lo convierte en blanco fácil de hackers o ciberdelincuentes que pueden aprovechar esta vulnerabilidad para hacerse con información importante de los usuarios.

Por esto es relevante que los usuarios que cuentan con estos dispositivos se resignen a dejar de usar WhatsApp o, lo más lógico, que piensen en comprar un nuevo celular con el que puedan seguir disfrutando de esta app.

