Voluntarios salvan a una orca varada en la costa de Alaska (+Video)

agosto 2, 2021 - 12:10 pm

Una orca varada en la isla Príncipe de Gales en la costa de Alaska (EE.UU.) logró sobrevivir gracias a un grupo de personas que la mantuvieron húmeda hasta que llegaron los funcionarios de vida silvestre.

El barco que informó sobre la presencia del animal, que se hallaba a aproximadamente 1,5 metros sobre el nivel del mar en ese momento, recibió instrucciones de NOAA Fisheries, la organización responsable de la administración de los recursos oceánicos de la nación y su hábitat, de que podían usar agua de mar para mantener mojada a la orca y alejar a las aves, mientras llegaba el personal especializado, informó Insider.

Un video compartido en las redes sociales muestra a varias personas de pie alrededor del mamífero marino, de aproximadamente seis metros de largo, que yace sobre rocas cubiertas de algas con algunos botes cerca.

Más adelante, las autoridades pidieron a los voluntarios que se alejaran de la orca por su seguridad y para reducir el estrés del animal, según publicó KTOO.

Por su parte, la portavoz de NOAA Fisheries, Julie Fair, mencionó que los expertos habían decidido que lo mejor era esperar hasta que suba la marea, con la esperanza de que el cetáceo pueda volver a flotar y abandone la costa rocosa.

Aproximadamente seis horas después del avistamiento, la marea subió lo suficiente como para que la orca nadara de regreso al mar.

It looks like it's a juvenile and Aroon says there's no sign of its pod. People are pouring water on it. Unfortunately it's injured itself on the rocks trying to get off the beach. The good news is the tide is coming in. pic.twitter.com/HW8v9zK6Ld

— Tara Neilson (@neilson_tara) July 29, 2021