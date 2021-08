Vicente Fernández ya tendría listo su testamento; esta es su fortuna y sus propiedades

agosto 12, 2021 - 5:14 pm

El estado de salud de Vicente Fernández preocupa a sus fanáticos en todo el mundo, pues el cantante mexicano permanece hospitalizado luego de sufrir una caída en el popular rancho de ‘Los Tres Potrillos’, ubicado a las afueras de la ciudad de Guadalajara.

Varios seguidores del rey de las rancheras sienten curiosidad por saber cosas, como a cuánto haciende la fortuna del artista o si ya hizo su testamento.

Además de ser un exitoso cantante, Fernández ha grabado aproximadamente 32 películas y es el propietario de la arena para espectáculos VFG, que tiene capacidad para 11.000 personas y está ubicada en Guadalajara.

Según el sitio web Celebrity Net Worth, la fortuna del cantante de 81 años está estimada en 25 millones de dólares. Entre los activos de Vicente Fernández aparecen sus trajes de ‘charro’ que rondan los 17.000 dólares estadounidenses, su negocio de cría de caballos miniatura en el rancho y su tequila que se vende como edición limitada a 100 dólares cada botella.

La familia Fernández posee varios aviones privados que alquila a otros artistas para viajes particulares. De acuerdo con la revista de entretenimiento TVyNovelas, la hora de vuelo puede valer hasta 3.600 dólares.

Lee también: Vicente Fernández sigue en asistencia ventilatoria, pero sus funciones cerebrales están íntegras

“Soy un hombre precavido. Todo lo que tengo es de mis hijos y de mis nietos, y dejé una partecita para mi mujer y para mí, para que yo no tenga que pedirles cuando me falte. Si mi mujer se va primero, con ese dinero yo no voy a tener que pedirle nada a nadie. Soy un hombre que piensa ahorita y en el futuro”, aseguró el rey de las rancheras durante el 2012 a TVyNovelas.

Cuando esa misma publicación le preguntó si tenía su testamento por escrito, el cantante respondió: “¡Ya! Pero además ya repartí todo. Yo no quiero dejar problemas. Todo lo que tengo es de mis hijos y mis nietos”.

Durante el 2019, la revista de espectáculos TV Notas publicó que supuestamente Vicente Fernández desheredó a su hijo Alejandro por su comportamiento, que según la misma publicación incluía excesos en fiestas y promesas incumplidas.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Semana