Vicente Fernández sigue con ventilador: los familiares piden una segunda opinión médica

Desde el ingreso de Vicente Fernández al hospital, hace unas semanas, a causa de una caída que sufrió en su casa de Jalisco, México, sus condiciones de salud han mostrado mejoría de forma lenta, según menciona el equipo médico que lo atiende. Incluso, cada lunes y viernes dan un reporte sobre su salud. En el último, mencionaron que el cantante sigue con ventilador y en estado «grave, pero estable». Ante ello, se ha informado que la familia buscó una segunda opinión con un médico estadounidense.

«Hoy el señor Vicente cumple 18 días en terapia intensiva. Me voy a referir a un concepto médico que se llama segunda opinión, que se utiliza para conocer otra opinión diferente a la de los médicos tratantes. Esto con el fin de dar mayor de dar mayor seguridad», explicó Ever Rodríguez Arias, director del hospital donde se encuentra Fernández. «Esa segunda opinión fue dada por un médico de Estados Unidos, medico internista de San Antonio, Texas, Timothy Hernández, que estuvo ayer en el hospital, exploró al paciente, revisó el expediente clínico, se dio una vuelta por todo el hospital y dialogó con los médicos tratantes».



De acuerdo con Rodríguez Arias, el mencionado galeno concluyó que «el señor Vicente Fernández, está muy bien tratado, bien manejado. Él no agrega ningún otro aspecto diferente al que se está dando al hospital». Además, mencionó que El Charro de Huentitán sigue dependiendo de un ventilador y mantiene la consciencia.

«En lo neurológico, continúa despierto, con fluctuación en su estado de dormido y despierto, entiende», agregó. «Requiere de soporte por medio de ventilador, siendo de manera alternada las respiraciones espontáneas».

Por su parte, el médico Luis Arturo Gómez dejó claro que «la condición sigue siendo estable y no estamos exentos de que presente alguna eventualidad. Ahora es esperar la evolución del día a día». Será el próximo viernes cuando se dé un nuevo reporte de salud sobre Vicente Fernández.

