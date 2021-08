Venezolanos piden que reactivación de programa de trasplantes sea incluido en el diálogo en México

agosto 17, 2021 - 7:21 am

Familiares y activistas venezolanos continúan su búsqueda para ser escuchados y en esta oportunidad pidieron que la reactivación del programa de trasplantes del país sea incluida en el nuevo diálogo entre las partes políticas iniciado el fin de semana en Ciudad de México y que continuará en septiembre.

“Este es un problema de todos los venezolanos, y por eso les hago este llamado, a ponernos la mano en el corazón, Gobierno y oposición, no importa del color que sea tu camisa, no importa por quién vayas a votar, porque a la hora de que necesites un trasplantes, eso no te lo van a preguntar”, afirmó el lunes Fabiana Garantón, abogada y miembro de la ONG Santis y sus amigos. durante una concentración donde se encontraba la embajada del Reino de Noruega, facilitadores del diálogo, en Caracas.

Garantón explicó que enviaron, vía electrónica, una carta de solicitud en la búsqueda de “acuerdo concreto” que salve la vida de unos 50 niños en el Hospital Dr. J. M. de los Ríos, el centro pediátrico más importante del país, a la espera de trasplantes de médula, riñón e hígado.

Desde 2017 han fallecido más de 100 menores a la espera del procedimiento, señaló la abogada. De acuerdo a datos de la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela, recordó, durante la presidencia del fallecido ex presidente Hugo Chávez, en el país se hacían más de 300 trasplantes al año.

“Tenemos cuatro años haciendo un numero menor a tres o cuatro trasplantes al año, si no hay años en los que se han hecho cero trasplantes. Y estos trasplantes que se han hecho son aquellas personas que pueden costear entre 30.000 y 100.000 dólares”, explicó Garantón.

El llamado a los actores políticos venezolanos también se hizo eco en los familiares.

“Por favor, Gobierno, oposición, siéntense con nosotros, tomen nuestro clamor, escúchennos y dennos solución. Sabemos que no va ser de la noche a la mañana, pero no es imposible”, pidió Rosalis Diaz, madre que perdió a su hijo esperando por un trasplante hace dos años.

“Conciencia” fue la solicitud de Ginette Gil, madre que perdió a su hija de 9 años apenas unos días atrás. “Ya basta de estar peleando entre Gobierno y oposición, solo quiero que, ya que mi hija no tuvo un trasplantes, quiero que otros niños lo tengan”.

Garantón explicó que la única respuesta que ha tenido es de parte de Roberto Enríquez, miembro de la delegación opositora en México, quien prometió reunirse con ellos cuando volviera al país.

El Gobierno venezolano sostiene que las sanciones, que considera “medidas coercitivas unilaterales, han mermado su capacidad económica.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana electa en diciembre pasado y jefe de la delegación oficialista, propuso concretamente que con este nuevo proceso de negociación haya “acuerdos rápidos y urgentes” y opinó significaba «esperanza”.

Lea también: Se registran 861 nuevos contagios por covid-19: Zulia reporta 29 casos y un fallecido

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Voz de América