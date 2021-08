Van 12 niños fallecidos en el hospital J. M. de los Ríos en los que va de 2021 (+Video)

agosto 12, 2021 - 9:23 am

Este miércoles 11 de agosto falleció la niña Jeannys Herrera, de 9 años, paciente del servicio de Nefrología del hospital de niños J. M. de los Ríos,de Caracas. Es la tercera muerte en lo que va de agosto.

Tenía 9 años de edad y desde hace cinco años era paciente del principal centro pediátrico de Venezuela. Ese 3 de mayo, su madre también había denunciado que Jeannys estaba en condición crítica y que el hospital no contaba con algunas de las medicinas que necesitaba, como Prednisona, Losartán y Enalapril.

Un día antes, el 10 de agosto, murió Winder Rangel, de 11 años. El 3 de agosto falleció Niurka Camacho, de 15 años. Todos clamaban por la reactivación de los trasplantes.

La ONG @preparafamilia difundió el último mensaje de Niurka Camacho antes de fallecer: "Compartan este video para que se reactiven los trasplantes" https://t.co/HmKLvZ1fJw pic.twitter.com/sD4vabsKJ3 — Monitoreamos (@monitoreamos) August 6, 2021

En Nefrología hay 15 máquinas para diálisis, pero solo funcionan siete. La semana en la que Niurka Camacho falleció, una de esas máquinas empezó a fallar. “No hay insumos. Nada, nada“, había denunciado Niurka en un video grabado poco antes de morir.

Belén Arteaga, jefa de Nefrología del hospital de niños J. M. de los Ríos, recuerda la época en la que su servicio podía brindar una alternativa más allá de la diálisis y realizar hasta 22 operaciones al año, pero en cuatro años no ha podido hacer ninguna.

El personal del servicio de Nefrología del J.M. de los Ríos ha llamado a acondicionar los centros hospitalarios para poder reactivar los trasplantes, pues mientras permanezcan suspendidos no pueden brindarles alternativas a sus pacientes.

Entre enero y julio, fallecieron en la institución hospitalaria Daniel León, de 13 años; Elián Graterol, de 2 años; Anastasia Delgado, de 8 años; Jeandel Silva, de 14 años; Jhojanyerlis Camejo, de 8 años; Samira Oyer, de 5 meses; Eugenia García, de 12 años; Elio Bravo, de 16 años y Elvis Hernández, de 10 años.

Los niños, niñas y adolescentes del servicio de Nefrología cuentan con medidas cautelares de la Cidh desde febrero de 2018, las cuales exhortan al Estado venezolano a garantizarles el derecho a la salud, a proporcionarles el tratamiento adecuado y cumplir los procesos de diálisis y trasplantes.

Sin embargo, organizaciones no gubernamentales como Prepara Familia, la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela (Ontv) y Cecodap denuncian que el Estado sigue sin dar respuestas.

“Declaré hace un par de años que el servicio de Nefrología del Hospital J. M. de los Ríos cerraría no por el colapso debido a las carencias: cerrará porque no habrá niños a quien atender. Me gustaría estar equivocado”, dijo Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap, en una nota de prensa de la organización tras la muerte de Jeannys Herrera.

Con información de Efecto Cocuyo