Una venezolana que triunfa en Bogotá: “El mundo se expande cuando haces las cosas con disciplina y dedicación”

Euralíz Bravo es una joven de 23 años, nacida en Maracaibo, que actualmente reside en Bogotá, Colombia. Una diseñadora gráfica que describe a la música como su identidad.

Para Bravo la música siempre ha sido parte de su vida, sus padres siempre la alentaron a participar en actividades musicales o tocar algún instrumento, pero no es hasta los 8-9 años de edad cuando hace una audición para el coro infantil del Colegio Nuestra Señora de Fátima -lugar donde culminó sus estudios- y entra al grupo coral, ahí es cuando comienza gustarle y a entender la música de otra manera, sobre todo desde la parte coral. Considera que gracias a sus maestros e instructores entendió lo que es el trabajo en conjunto y la disciplina además asegura que el colegio valora mucho el proyecto musical y ella tuvo la suerte de ser parte de él.

Desde su entrada al coro en cuarto grado hasta el 2019 practicó la música coral, ya que es en ese año que decide emigrar hasta Colombia. Su vida en Bogotá, a pesar de haberla estado viviendo encerrada ya que el comienzo de la pandemia coincidió con su llegada, ha sido una gran experiencia, ha disfrutado la famosa vida en la capital y se ha sentido muy bien recibida. Aun así, desde el momento de su partida sintió el vacío de no estar en su espacio con su coro, pero fue el momento en el que decide tratar un nuevo género: “No solo se trata de música coral, realmente puedo cantar otra cosa” dijo Euralíz. El rock es su género musical favorito y siempre fue una fantasía para ella el poder cantarlo, hasta que la fantasía se convirtió en realidad.

En su búsqueda por un nuevo espacio musical, es por la red social Facebook que encontró una nueva oportunidad cuando conoce a Andrés –uno de sus compañeros de banda- “Pautamos una audición y en ese momento realmente me gustó participar en ese ensayo, me pareció que las personas con las que tocaba eran unos profesionales” tocaron juntos hasta que comenzó la pandemia y no pudieron seguir haciéndolo, pero siguió en contacto con Andrés con quien trabajó en sus propias letras.

A pesar de estar casi dos años en Bogotá, ahora es el momento en que se siente volver a la vida real luego de la cuarentena. En el pasado mes de julio, participaron en un concurso de radio de una emisora colombiana llamada improvisando radio, donde pueden participar cualquier banda que decida inscribirse, el concurso cosiste en que las personas voten por su banda favorita durante un mes y los que se mantuviera en primer lugar durante mas semanas eran los ganadores; y durante las cuatro semanas su banda –Neones Ocultos- fueron los favoritos de Colombia, ganando así el concurso del top 20 de rock colombiano, dejándolos como los favoritos del mes de agosto.

“Las oportunidades, no solamente en la música, en todos los ámbitos, se trata de tener la determinación y la dedicación que se le ponga”. La banda Neones Ocultos está próximo a sacar su primer disco, un proyecto en el que han trabajado desde cero durante más de un año y están a punto de ver los frutos de su trabajo. Su álbum lleva por nombre Ultraje Espiritual, fue grabado en Bogotá y producido en Maracaibo por Diego Leal.

Su nuevo single será lanzado este 7 de agosto de 2021 y lleva el mismo nombre del álbum “ultraje espiritual”.

Y es así como Euralíz Bravo a pesar de empezar este viaje como una manera de seguir practicando el canto, se ha convertido en un proyecto que sencillamente sale de sus entrañas, y junto a sus compañeros de banda Andrés Garrido Torres –bajista, compositor y letrista- Hugo Palacios –Baterista- y Giuseppe Lidonnici –guitarrista-, siguen trabajando con disciplina y dedicación para seguir expandiendo su mundo.

