Una atleta de Bielorrusia firmó estar «segura» tras evitar una salida forzosa de Tokio

La atleta bielorrusa, Krystsina Tsimanouskaya, afirmó «estar segura» este domingo 1 de agosto, tras explicar que se vio obligada a retirarse de los Juegos Olímpicos de Tokio y abandonar Japón por haber criticado a su federación en las redes sociales.

Este incidente llega cuando el régimen del presidente mantiene una dura represión sobre sus opositores, periodistas y militantes, con la intención de cerrar definitivamente el movimiento de protesta surgido en 2020 contra su reelección para un quinto mandato.

«Estoy segura y estamos decidiendo dónde pasaré la noche», declaró la atleta en un comunicado publicado en Telegram por la Fundación Bielorrusa de Solidaridad Deportiva.

«El COI (Comité Olímpico Internacional) y Tokio 2020 han hablado directamente con Krystsina Tsymanouskaya esta noche. Está con las autoridades en el aeropuerto de Haneda y acompañada por un miembro del equipo de Tokio 2020. Nos ha dicho que se siente segura», confirmó en Twitter el COI, al que la atleta había pedido su intervención en un vídeo en Instagram.

The IOC and Tokyo 2020 have spoken to Krystsina Tsymanouskaya directly tonight. She is with the authorities at Haneda airport and is currently accompanied by a staff member of Tokyo 2020. She has told us that she feels safe. /1

