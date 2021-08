Un “tiktoker” venezolano se hizo viral enseñando a sembrar vegetales en casa (+Videos)

agosto 9, 2021 - 10:49 am

Un joven venezolano decidió un día subir a las redes parte de su cotidianidad, que ocurre lejos del ajetreo de la ciudad. En sus videos, que se han vuelto virales, habla sobre su amor a la tierra y les enseña a sus seguidores cómo germinar una semilla en una maceta.

Víctor Rodríguez, de 25 años, vive en el municipio Guacara, en Carabobo, uno de los estados venezolanos ubicados en el centro norte del país, que posee suelos muy fértiles y una importante producción agrícola.

Este joven ha hecho un espacio en sus largas jornadas de trabajo del campo para crear contenidos y subirlos a su cuenta de TikTok, donde ya acumula casi 38.000 seguidores.

En el lugar que se ha hecho en esta plataforma, donde puede encontrarse un universo digital sin límite de temas, este muchacho sencillo que habla con dulzura de las plantas y de su familia, ya ha logrado casi un millón de visitas en una publicación donde enseña a germinar semillas de pimentón.

Del teléfono a la maceta

Si bien Víctor se dedica a la agricultura en un terreno amplio, no todas las personas cuentan con extensiones de tierra para obtener parte de los alimentos que consumen. Por ello, ofrece las opciones de hacerlo en una maceta, donde pueden germinarse tomate, ají, pimentón, cebollín, cilantro, lechuga, rábanos y ajo, entre otros.

Dice que comenzó a grabar videos para mostrarle a los usuarios cómo sembrar en los patios o en la ventana de un apartamento y para «enseñarles lo bonito y honrado que es trabajar el campo».

En sus videos habla con orgullo de su familia más cercana. «Mis padres son lo mejor de mi vida, cuento con un padre muy sabio en el tema de la agricultura, con más de 40 años de experiencia, todo lo que sé, se lo debo a él«.

Para su madre también tiene palabras de afecto. Afirma que «es lo más maravilloso» y habla de los valores que le inculcó desde pequeño.

Pero sus quereres no solo son humanos, también se refiere en sus publicaciones a lo que le inspiran las plantas. Incluso en uno de sus estados de Instagram asegura estar «enamorado» de unas pequeñas plántulas de tomate.

Para quienes no conocen el campo y piensan que su cariño es exagerado, Víctor tiene la respuesta. Dice que hay «una conexión única» y explica la razón, que tal vez comparta quien haya visto crecer lo que sembró.

«Tener cinco semillas de tómate en mis manos, preparar un semillero, ponerlas a germinar y verlas nacer es algo increíble. Luego viene su crecimiento, sus hojitas, su formación, los cultivos».

En algunos de sus clips aparece en un terreno, encima de un tractor o en actividades de labranza, y cuenta que la parcela que trabaja es familiar y que lo hace junto sus padres. «Muchas veces con altas y bajas, pero siempre adelante«.

Descubrir TikTok

Al preguntarle sobre cómo surgió la idea de hablar en las redes sobre su pasión por el campo y dar indicaciones para hacer germinar plántulas, cuenta todo ocurrió después de una conversación.

«Estaba sentado bajo un árbol de mamón y llegó un amigo, me saludó y nos pusimos a conversar. Al preguntarle qué hacía, me dijo que estaba creando un video para TikTok». En ese mismo momento se decidió a descargar la aplicación, ante la sugerencia de que compartiera en las redes sus conocimientos, creó su usuario, puso una foto e hizo su primer video para presentarse.

Al día siguiente quedó asombrado por la gran cantidad de seguidores que comentaron su publicación. «A los días empecé a crear contenido para explicarle a las personas cómo cultivar en casa. Recibo muchos comentarios positivos y con buena vibra. Es bonito enseñar y me la llevo bien con todos, he hecho muchas amistades por ese medio, al igual que en Instagram».

Vídeos de sembrar y hacer

Víctor edita los videos y escoge la música que los acompaña. «Aprendí, como decimos aquí en Venezuela, jurungando. Grabo, recorto y voy juntando parte por parte, lo reviso hasta veinte veces antes de subirlo, le pregunto a mis padres cómo quedó y a las personas que trabajan aquí conmigo. ‘Bien, calidad, excelente, súbelo'», le dicen.

Sobre las miles de visualizaciones que tienen sus clips, afirma que quedó sorprendido porque no pensó que pudieran alcanzar tantas visitas. «Escuchaba mi teléfono sonar y sonar y me preguntaba qué estaba pasando. Y era que mis amistades me escribían y me decían: ‘Hermano, te vi en Twitter, te vi en Instagram. Estás viral. No lo creía porque solo lo compartía en TikTok, hasta me quedé sin datos ese día de tantos mensajes y notificaciones».

Aunque sus videos se han hecho virarles, esto no implica que sus seguidores vayan a irse al campo a dedicarse a la agricultura, como él. Por ello surge la pregunta de cómo un joven de 25 años, que tiene acceso a la tecnología y a las redes, decidió volcarse a la tierra.

Responde que es difícil ver a un joven trabajar el campo «con tanto amor y cariño» y que «no a cualquiera le gusta porque es un trabajo muy bonito pero no es fácil, es duro». Sin embargo, considera que sus publicaciones son una manera de motivar a muchos de sus seguidores más jóvenes.

Víctor ha recibido muchos mensajes de jóvenes que le cuentan que pusieron a germinar semillas de tomate, o que ya despuntaron las plántulas de ají. «Eso me llena de alegría. La agricultura es la que sacara al país adelante«.

Más allá de las redes y el campo

En su tiempo de ocio, que no es muy extenso ni constante, le gusta trotar, hacer deporte e ir al gimnasio. «Me encanta ir a la playa, compartir en familia y con amigos, conocer nuevos lugares y viajar. Todo eso lo hago cuando estoy libre de cultivos».

Las faenas en el campo se caracterizar por ser largas sin tiempos delimitados. Entre las labores a las que se dedica está fumigar las plantas, cortar la maleza o regar las plantaciones.

«Muchas veces me levanto a las 6:00 de la mañana y son las 6:00 de la tarde y todavía estoy trabajando; otras veces a las 10:00 de la mañana ya estoy listo; en ocasiones son las 11:00 de la noche y estoy metiéndole riego a la siembra, aunque hay días que no hago nada».

Entre tanta imprevisibilidad de las jornadas, Víctor se las ingenia para hacer un espacio y crear contenidos. «Cuando estoy trabajando y veo un momento bueno para hacer un video, aprovecho, lo grabo y lo dejo guardado en el teléfono. Así voy creando momentos para luego juntarlos».

Aunque los clips duren menos de 30 segundos, la mayoría de ellos llevan por lo menos cinco días, porque debe recoger procesos naturales que no ocurren con inmediatez. «Debo crear parte por parte: un día germino, al día siguiente grabo otro pedacito y así voy. Cuando tengo todo listo, empiezo a crear mi video ya publicarlo. ¡Para la sociedad se ha dicho!».

