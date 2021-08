Un policía muerto en un tiroteo ocurrido cerca del Pentágono

agosto 3, 2021 - 2:43 pm

Las instalaciones de El Pentágono, la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos, han sido reabiertas tras el bloqueo del acceso durante una hora y media por un tiroteo ocurrido en la mañana de este martes, donde un policía murió tras ser disparado, según informa la CNN citando fuentes policiales. Los disparos, cuya causa se desconoce, tuvieron lugar en las inmediaciones del edificio y habrían dejado varios heridos, según reporta el Servicio de Bomberos y Emergencias de Arlington, el condado donde se sitúa el Pentágono.

Las unidades del Departamento de Bomberos han despejado la zona, según la última actualización del cuerpo en Twitter.

«El Pentágono ha levantado el candado y ha vuelto a abrir. El corredor 2 y la entrada del metro permanecen cerrados. El corredor 3 está abierto para el tráfico de peatones», informa la Agencia de Protección de la Fuerza del Pentágono a través de su cuenta de Twitter.

The Pentagon currently is on lock down due to an incident at the Pentagon Transit Center. We are asking the public to please avoid the area. More information will be forthcoming.

— Pentagon Force Protection Agency (Official) (@PFPAOfficial) August 3, 2021