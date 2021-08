Un periodista pide que «borren de la faz de la Tierra» una ciudad afgana por cada estadounidense muerto y le llueven críticas

agosto 27, 2021 - 2:37 pm

Todd Starnes, un conocido presentador de radio en Estados Unidos, pidió la destrucción de una ciudad afgana por cada estadounidense muerto en el ataque perpetrado por el Estado Islámico el jueves en el Aeropuerto Internacional Hamid Karzai, en el que murieron 60 personas, entre ellas 12 soldados de tu país.

Starnes escribió en Twitter: «Por cada estadounidense asesinado, una ciudad de Afganistán debería ser borrada de la faz de la Tierra». Tales comentarios le valieron al periodista duras críticas en las redes sociales, donde muchos lo acusaron de propugnar crímenes de lesa humanidad y lo tildaron de «terrorista».

«Así es como comienza el terrorismo. La idea de que se puede matar a personas inocentes del crimen que se está vengando, eso es terrorismo. No sea un terrorista», reclamó el Partido Libertario de Texas.

The idea that you can kill people who are innocent of the crime you are avenging is terrorism.

This is how terrorism gets started.

Muchos usuarios señalaron que Estados Unidos y sus aliados ya estaban en camino de alcanzar esas proporciones espeluznantes con casi 20 años de guerra.

«Estados Unidos ya ha matado a casi un cuarto de millón de afganos y ha convertido a 5,9 millones en refugiados. Creo que han hecho suficiente daño a Afganistán», dijo un internauta en Twitter.

The US has already killed a nearly a quarter-million Afghans and made 5.9 million refugees.

I think they've done enough damage to Afghanistan already.

— Alan MacLeod (@AlanRMacLeod) August 26, 2021