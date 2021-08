Un gran incendio consumió un rascacielos residencial en la ciudad china de Dalian (+Videos)

agosto 27, 2021 - 5:08 pm

El incendio habría iniciado alrededor de las 16:00 en una vivienda del piso 19 antes de extenderse por otros niveles del edificio de 31 plantas. Hasta el momento, tras más de seis horas de haberse iniciado el fuego, las autoridades no han reportado ninguna víctima y continúan investigando las causas que lo originaron.

Este viernes se ha registrado un gran incendio en un bloque de apartamentos en la ciudad china de Dalian, en la provincia de Liaoning, por lo que las autoridades ya han puesto en marcha un gran operativo para sofocar las llamas del edificio de 31 pisos en el que habitan más de 800 personas.

Según ha trascendido, el incendio se originó en un departamento del piso 19 alrededor de las 16:00. A pesar de los esfuerzos del propietario y los vecinos por apagarlo, poco pudieron hacer por evitar que las llamas se extendieran, alcanzando los niveles superiores.

