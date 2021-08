Un día como hoy falleció la mujer considerada como símbolo sexual del siglo XX, Marilyn Monroe

agosto 4, 2021 - 12:09 am

Marilyn Monroe (nacida como Norma Jeane Mortenson y conocida más adelante como Norma Jeane Baker; Los Ángeles, California; 1 de junio de 1926-ib., 4 de agosto de 1962), fue una actriz de cine, modelo y cantante estadounidense, una de las más populares del siglo XX, considerada como un símbolo sexual y un icono pop.

En 1945 empezó a trabajar como modelo 3​4​ y años más tarde inició su carrera en Hollywood con el nombre artístico de Marilyn Monroe. Desde finales de la década de 1940 apareció en muchos pequeños papeles, gracias a un contrato con la 20th Century Fox; durante esa etapa, destacan sus participaciones en La jungla de asfalto (The Asphalt Jungle; 1950), y Eva al desnudo (All About Eve; 1950).

Su primer papel protagonista lo obtuvo en la cinta de 1952 Don’t Bother to Knock. Alcanzó su período de mayor popularidad a partir del año siguiente, cuando protagonizó películas como Los caballeros las prefieren rubias (Gentlemen Prefer Blondes; 1953); Cómo casarse con un millonario (How to Marry a Millionaire; 1953) y The Seven Year Itch (La comezón del séptimo año, en México y Argentina, y La tentación vive arriba, en España; 1955). Tras matricularse en el Actor’s Studio fue alabada por la crítica por su trabajo en Bus Stop (1956).

En 1954, en colaboración con el fotógrafo Milton Greene, fundó la Marilyn Monroe Productions.5​ Su protagonista más elogiado fue el de Sugar Kane para la película de Billy Wilder Con faldas y a lo loco (Some Like it Hot; 1959), por el que ganó un Globo de Oro a la mejor actriz de comedia o musical.6​ En sus últimos años actuó en películas como El multimillonario (Let’s Make Love; 1960) y Vidas rebeldes (The Misfits; 1961), escrita por su marido Arthur Miller.

Monroe es considerada popularmente como uno de los mayores iconos del Star-System hollywoodiense.

La autopsia de Marilyn Monroe revela que murió sin dientes, sin depilar y sin prótesis mamarias

Murió -y sigue siendo considerada a día de hoy- como una de las mujeres más sensuales del siglo XX, icono de la belleza pícara y curvilínea. Pero incluso mitos así tienden a agrietarse y no ser respetados con el tiempo. La autopsia de Marilyn Monroe se había guardado todos estos años en un preceptivo secreto profesional, pero ahora sus artífices revelan en un libro de próxima publicación titulado Pardon My Hearse que la icónica rubia del cine murió físicamente destrozada, de una sobredosis de Nembutal estirada bocabajo en su cama.

Algunos de estos detalles que rodearon a la muerte de la icónica actriz ya los conocíamos. Pero otros -aunque pudieran imaginarse por su desordenada y solitaria vida en sus últimos años cuando su único contacto humano pendía del hilo telefónico de su psiquiatra Dr. Ralph Greenson- se desempolvan ahora. Sin duda un oportunismo que hace replantearse el derecho de estos profesionales a profanar la memoria e imagen que dejó en este mundo Norma Jean.

Monroe fue encontrada sin teñir su rubia melena desde hacía semanas, sin depilar, sin dientes -usaba pese a tener solo treinta años una dentadura postiza- y con el cuello amoratado e hinchado, según ha relatado los operarios Alan Abbott y Ron Hast -enterradores de las estrellas de Hollywood-. Según relatan. no pudieron casi reconocer que el cuerpo que yacía maltrecho, desnudo y envejecido era el de la increíble Norma Jeane Mortenson. Aunque el estado de un fallecido siempre depara rasgos y sorpresas desagradables, para estos profesionales lo inquietante del caso era más el estado de dejadez de una mujer guapa, exitosa, con miles de admiradores y muy presumida como ella. Tampoco había rastro -siguiendo detalles de exclusiva que recoge el diario Daily Mail sobre la morbosa publicación- de ese cuerpo curvado y majestuoso que había hecho suspirar a medio Hollywood y medio mundo. La autopsia descubrió que, en realidad, Norma Jean usaba prótesis mamarias para acrecentar sus senos que, de por sí, eran más bien discretos. Los funerarios que la amortajaron también revelan que estaba sin lavar y que no era tan guapa ni glamurosa.

Según detallan sus autores, Marilyn Monroe aparentaba una edad mucho mayor de los 36 años que contaba entonces, «era como una mujer de más edad y envejecida». Además, usaba dos «pequeños pechos falsos» para realzar los suyos y «dentadura postiza». El día en que la encontraron, ya con el rigor mortis de primer estadio (entre seis y ocho horas después de la muerte), estaba sin depilarse las piernas hacía semanas, sin ropa interior… El forense tuvo que hacer una reconstrucción del cadáver que le llevó varias horas para que se pareciese al icono del cine que todo el mundo adoraba, incluso tuvo que trabajar parte de su cuello para que apareciera «normal» el día del funeral.

Wikipedia y La cerezadulce.com