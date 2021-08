Un día como hoy hace 77 años «sapearon» el escondite de Ana Frank

agosto 4, 2021 - 11:45 am

Fue un 4 de agosto de 1944 cuando Ana Frank y los otros siete escondidos de la casa de atrás y dos de sus protectores fueron arrestados. La última anotación de Ana en su diario fue el 1ero de agosto de 1944.

Lo que ocurrió con Ana Frank, después de su arresto hasta su fallecimiento en el campo de concentración de Bergen-Belsen en febrero de 1945, es conocido a través de testimonios de otras personas. Otto Frank, el padre de Ana, fue el único de los ocho escondidos que sobrevivió a los horrores de la guerra.

Después de 77 años del arresto y fallecimiento de Ana Frank y los demás escondidos, sigue siendo un misterio como fueron descubiertos; asimismo, todavía hay muchas personas intentando encontrar una respuesta.

Aunque no haya evidencias concretas de una posible traición, las sospechas de Otto Frank iban en contra del antiguo mozo de almacén. Es en 1975 cuando Otto Frank escribe una carta al respecto: “Teniendo en cuenta que no existen evidencias, no puede ser enjuiciado nuestro antiguo mozo de almacén. Lo que sí he escuchado es que este hombre estuvo bajo sospecha por años y hasta sus vecinos lo evitaban. Por supuesto, yo, más que nadie, quisiera que el traidor sea condenado, pero sin evidencias no puedo proseguir.”

Por otra parte, también se habla de una casualidad y no una traición el origen de esta tragedia. El investigador Gertjan Broek asegura que los agentes que entraron en el número 263 de la calle Prinsengracht en el centro antiguo de la ciudad, iban detrás del tráfico de cartillas de racionamiento y la contratación ilegal de trabajadores. Además afirma que el policía holandés encargado del arresto, Gezinus Gringhuis, estaba asignado al departamento de delitos económicos, no a la búsqueda de judíos ocultos.

Anne Frank House/Noticia al Día