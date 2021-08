¡Un Bombero ejemplar! Mayor Luis Contreras: » Tengo 21 años recorriendo el país llevando sueros antiofídicos»

agosto 20, 2021 - 8:15 pm

Desde 1976, año en el que ingresó al Cuerpo de Bomberos del distrito Sucre, ubicado en El Cafetal, Caracas, Luis Contreras, se trazó la meta de superar los obstáculos a pesar de las adversidades que ello presentaba. Dentro de la institución comenzó a enfocarse en los casos de mordeduras de serpientes, siendo este grandioso y complicado tema el que lo llevaría a ser reconocido por la Unesco, como embajador de la buena voluntad.

Se especializó en las serpientes, arañas y otros animales, experto en sueros antiofídico, su labor radica en llevar el suero antiofídico para que llegue a tiempo a las personas afectadas en todo el país y poder salvarles la vida.

Un luchador sin recursos

Durante años ha recorrido el país de punta a punta, llevando dentro de una cajita, refrigerada, la salvación de miles de vidas y a pesar que en la actualidad no cuenta con la ayuda económica para expandir su gran labor, sigue apostando por la buena voluntad y el querer ayudar a los más necesitados.

El Mayor Luis Contreras no cree en los imposibles. Su espiritu incansable le permite seguir desafiando las distancias para ayudar a los que no tienen posibilidades de adquirir un suero antiofídico.

» Llevo 45 años de mi vida sirviéndole al cuerpo de Bomberos. Soy Bombero Marino. He pasado cuánta dificultad laboral se me ha presentado en el camino, pero mi vocación es mucho más grande y mis deseos de seguir ayudando a las personas que lo necesitan me dan más fuerzas aún. En todo este tiempo, 21 años, se los he dedicado con firmeza a atacar los casos de mordeduras de serpientes», indicó el mayor Contreras.

Contreras no perdió oportunidad para hacer un llamado a las autoridades de Venezuela y el mundo para que apoyen la producción del suero que está escaso en los últimos años, siendo esta la causa de muerte de personas por no aplicarse la dosis requerida a tiempo.

