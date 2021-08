Tráiler de Spider-Man: No Way Home se convierte en el más visto de la historia

agosto 26, 2021 - 9:46 am

El primer tráiler de Spider-Man: No Way Home superó el récord de visualización de todas las cintas del Universo Cinematográfico de Marvel, incluyendo Avengers: Endgame.

Cabe señalar que la película de 2019 fue el final de Infinity Saga, y donde se ve cómo los héroes de Los Vengadores buscan revertir los efectos del chasquido de Thanos en Avengers: Infinity War.

En el nuevo tráiler de la franquicia de Spider-Man se ve a Tom Holland regresar tras los eventos en al precuela Spider-Man: Far From Home, donde Mysterio expuso su identidad como Peter Parker al mundo.

Tras el estreno del adelanto el lunes 23 de agosto, Deadline señaló que este logró más de 355,5 millones de visitas globales en sus primeras 24 horas. Mientras que el de Los Vengadores logró 135 millones de visitas.

nbd, just broke the internet and the 24-hour global record for the most watched and talked about trailer ever! #SpiderManNoWayHome https://t.co/rK8gS8iAhL

— Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) August 25, 2021