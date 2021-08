Tormenta tropical Fred se desplaza hacia el sureste de Florida y amenaza con fuertes lluvias

agosto 16, 2021 - 6:14 am

El Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. ha emitido el domingo una alerta de tormenta tropical Fred que amenaza con provocar este martes fuertes lluvias e inundaciones fluviales a lo largo del sureste de Florida, incluido el parque nacional Big Bend y el mango de Florida, así como en el sureste de Alabama, zonas de Georgia y el oeste de las Carolinas.

En la zona del mango de Florida y en el parque nacional Big Bend permanece activa una alerta de marejada ciclónica.

Se prevé que Fred avance sobre el golfo antes de llegar a la costa estadounidense incluso el lunes por la tarde, indicaron meteorólogos. Se instó a la gente desde Alabama al centro de la franja noreste de Florida a que esté atenta a la evolución del meteoro.

Here are the 11 PM EDT Key Messages for Tropical Storm #Fred. More: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/6YxBWqQ65q

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 16, 2021