Tom Cruise descarrila un tren y aterriza en helicóptero en jardín de una casa en Reino Unido

Mientras rueda Misión: Imposible 7, Tom Cruise y el director Christopher McQuarrie parecen empeñados en batir su propio récord de set pieces espectaculares. Para probarlo, tenemos fotos y vídeos que muestran su nuevo alarde de ‘más difícil todavía’: el descarrilamiento de un tren.

La escena se rodó en Derbyshire (Inglaterra), y en ella participaron Cruise y su compañera de reparto Hayley Atwell. Aunque no sabemos qué lugar ocupará en la historia, Cruise estuvo rodando escenas a bordo del tren durante la semana pasada. Normal que el pobre ferrocarril haya acabado de esta manera.

De todos modos, si nos fiamos del texto incluido en el tercer tuit, la locomotora murió matando. No solo cayó en un lugar distinto del planeado, sino que además espachurró una cámara al desplomarse.

Aterrizaje en el jardín de una casa

Haz visto la estampa de que un helicóptero aterrice en el jardín de tu casa… y sea Tom Cruise quien va dentro. Pues ya se rodó la imagen y fue en Reino Unido.

Es lo que vivió Alison Webb, una vecina de la localidad inglesa de Baginton, en el distrito de Warwickshire, cuyo jardín trasero fue elegido por la producción de Misión: Imposible 7 para aterrizar un helicóptero durante el rodaje de la película. A la dueña del jardín se le notificó lo que sucedería y la participación de una gran estrella de cine, pero sin comunicarle el nombre. Así que la aparición de Cruise fue una sorpresa para ella y su familia.

La decisión de aterrizar en la finca privada de esta vecina se tomó porque el aeródromo de Coventry se encontraba temporalmente cerrado. Como agradecimiento, después de aterrizar y finalizar el trabajo, Cruise posó para varias fotos con la familia. Además, propuso a los hijos de Alison Webb dar una vuelta en el helicóptero (eso sí, por mucho que le guste pilotar, no era el actor quien lo manejaba).

En declaraciones a la BBC, la ciudadana inglesa y su pareja contaron cómo vivió esta inusual experiencia. Tras salir del vehículo, Cruise «fue directo a saludar a los niños y charló con ellos, después vino hacia nosotros, nos saludó con el codo y nos dio las gracias». «Fue algo increíble. Aún no me puedo creer lo que pasó», concluye la mujer.

Misión: Imposible 7 se estrenará en EE UU el 27 de mayo de 2022, mientras que Misión: Imposible 8 tiene prevista su llegada a los cines el 7 de julio de 2023.

