Tienda Balú se pronuncia y emite comunicado contra acusación de discriminación

La tienda de ropa Balú emitió un comunicado en el que rechaza «categóricamente» los hechos de discriminación que denunció una usuaria.

Kelly Ayary denunció que en la tienda del centro comercial Propatria se le prohibió la entrada «por estar en silla de ruedas». Ante esto, Balú señaló que la decisión «no corresponde a política alguna» de la marca.

Aseguró el hecho está bajo investigación para «medidas dirigidas a evitar» que la situación se repita.

La usuaria denunció que ella se disponía a entrara comprar y la corrieron porque según no se puede entrar con silla se ruedas a la tienda. La denuncia se hizo viral en las redes sociales.

En el @Balumoda del Centro Comercial Propatria me pararon en seco en la entrada y me dijeron «con todo respeto,no puede pasar con la silla de ruedas». No me dejaron entrar por ir en silla de ruedas. pic.twitter.com/1eSs8DHVKt

— Kelly Ayary (@K_Ayary) August 29, 2021