Thompson-Herah consiguió su segundo doblete olímpico 100-200 metros en Tokio 2020

Después de haber ganado el sábado el título olímpico en los 100 metros, la jamaicana Elaine Thompson-Herah se coronó como reina de la velocidad en los Juegos de Tokio 2020 al ganar también la final de 200 metros, sellando el doblete como ya logró hace cinco años en Rio 2016.

Thompson-Herah se impuso este martes con un tiempo de 21 segundos y 53 centésimas, el segundo más rápido de la historia.

«Es increíble ganar dos oros de nuevo. He tenido una semana dura, no dormí después de la final de los 100 metros», señaló la jamaicana.

«Sinceramente, estoy muy cansada. Mis piernas necesitan algo de descanso. He tenido muchas carreras en los últimos días, pero estoy muy agradecida», apuntó.

La medalla de plata fue para la joven namibia de 18 años Christine Mboma (21.81), mientras que la estadounidense Gabby Thomas se quedó con el bronce (21.87).

La veterana jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, campeona olímpica de 100 metros en 2008 y 2012, quedó en la cuarta posición (21.94), sin poder sumar una octava medalla olímpica (dos oros, cuatro platas, un bronce).

Thompson-Herah confirmó, a sus 29 años, que es la mejor velocista desde hace cinco años.

Es la primera mujer en conseguir un ‘doble doblete’, es decir, ganar los títulos de 100 y 200 metros en dos ediciones consecutivas de los Juegos Olímpicos.

A esos cuatro oros suma una quinta medalla olímpica, la plata del relevo 4×100 metros de Rio.

En los 100 metros, Thompson-Herah ya había logrado el segundo crono más rápido de la historia y repitió ahora en los 200 metros. Su 21.53 queda a 19 centésimas del récord de la estadounidense Florence Griffith-Joyner, que lo logró en los Juegos de Seúl-1988.

Revelación Mboma

En la carrera de este martes, Thompson-Herah consiguió su ventaja en la recta final, donde la namibia también realizó un ataque sensaciones. Esa última, cuya salida tiene problemas técnicamente, posee un ‘finish’ devastador, que le ha hecho captar la atención de los aficionados esta temporada.

Mboma corre los 200 metros desde hace apenas dos meses, después de quedarse sin poder competir en 400 metros debido al reglamento sobre hiperandrogenismo, que obliga a las atletas afectadas a hacer bajar su testosterona con un tratamiento para poder competir en las distancias que van desde los 400 metros a la milla.

«Son mis primeros Juegos Olímpicos. Vine aquí por la experiencia pero lo he hecho mejor de lo que pensaba. Estoy realmente feliz, muy orgullosa», comentó la joven namibia.

«Antes, cuando corría contra las mejores atletas, me ponía nerviosa. Pero ahora ya no me pongo nerviosa», aseguró.

Por su parte, Gabrielle Thomas abrió su palmarés en grandes eventos internacionales con el bronce, a sus 24 años, salvando así en cierta forma el honor de Estados Unidos en las pruebas de velocidad femenina de Tokio 2020, después de haberse quedado sin medalla en los 100 metros.

