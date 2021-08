Tarotistas y videntes de confianza más importantes

agosto 15, 2021 - 4:24 pm

Las tarotistas y videntes de confianza o de fiar serán tus mejores aliadas en todo momento, pues siempre que necesites de su atención estarán incondicionalmente para ti. Cuando creas que el panorama de tu vida se torna turbio, presentes dudas ante qué determinación debes tomar o te llene de ansiedad la incertidumbre, podrás contar con tus clarividentes de fiar, quienes te escucharán y aportarán lo mejor de su arte para activar tu energía en pro de lograr la superación de cualquier vicisitud.

Contar con una confidente es algo importante en cualquier etapa de la vida, pero no puedes expresar abiertamente la intimidad de tus pensamientos a cualquier persona. Una de las ventajas del tarot telefónico es precisamente la discreción, pues además de estar asegurado el anonimato, las videntes de fiar se destacan por el respeto hacia sus consultantes, sin emitir juicios de valor, te dan la tranquilidad de que con ellas tus secretos estarán blindados.

Medios de pago actuales y seguros con las tarotistas de confianza

Los avances en las tecnologías de la información y las telecomunicaciones también han alcanzado el ámbito de la cartomancia y la videncia para hacer más efectivas las consultas a distancia, ampliando además los sistemas de pago por diferentes medios, ofreciéndote mayor comodidad y seguridad.

Ana Galván, vidente de fiar

Para Ana sus consultantes han sido prioridad siempre, y esto es algo que sus llamantes valoran considerablemente. Su atención y el ahínco que pone en cada sesión le han hecho merecedora de la lealtad de sus llamantes. No en vano esta médium ha puesto su clarividencia a la orden de los demás. Llama a Ana y disfruta la calidez y efectividad que esta pitia puede ofrecerte.

Alba Ribera, cartomántica buena e importante

Para que una clarividente llegue a considerarse buena e importante debe contar con la aprobación de sus clientes principalmente, y con el respeto de sus iguales en el ámbito esotérico. Esto es precisamente lo que ocurre con Alba, una de las cartománticas más apreciadas y estimadas en España y en otras tierras. Junto a esta pitia puedes dibujar un nuevo sendero para alcanzar el bienestar que buscas.

Amanda Gómez, médium de fiar de prestigio

Cuando se habla del tarot del amor en el mundo de la videncia, inevitablemente el nombre de Amanda Gómez sale a relucir. Y es que esta tarotista se ha convertido en el punto de referencia en lo que respecta a las consultas que tienen que ver con las relaciones amorosas y el amor en todos los sentidos. Consulta con Amanda y devela junto a ella todo lo que el amor traerá a tu vida.

Carlota, tarot efectivo y barato

El poder que Carlota posee es la principal fuente de satisfacción y felicidad de miles de personas. Cuando acuden a Carlota las personas saben muy bien que encontrarán soluciones y salidas a cualquier situación que estén enfrentando. Y no solo eso, en esta pitia tienen una amiga con la que pueden contar siempre. Adicionalmente, les ofrece su invaluable ayuda por tarifas realmente baratas. Llama a Carlota y aprovecha el tarot efectivo que una clarividente verdadera puede brindarte.

Puedes contactar a las tarotistas de confianza más importantes a través de tu móvil, usando Whatsapp chat, realizando llamada telefónica o videollamada con aplicaciones como Skype, Zoom y muchas otras opciones. Asimismo, los pagos remotos están a la vanguardia. Entre los métodos más frecuentes tienes los siguientes:

La comodidad es uno de los principales puntos a favor de este sistema, pues solo con el número móvil del receptor y la app de Bizum, incorporada a la mayoría de los bancos, puedes enviar el dinero para realizar tu pago de forma rápida y confiable.Aun siendo uno de los métodos de pago más recientes, su popularidad va en ascenso exponencial.

Es una de las plataformas más conocidas a nivel global para pagos online. Preferido por muchos usuarios para realizar sus transacciones, no necesitas aportar datos bancarios y garantiza la privacidad.

Tarjeta de crédito. Constituye una de las formas más frecuentes de pago por internet. En las plataformas de tarot es de lo más utilizados, en especial con tarjeta Visa, Maestro y Master Card, aunque existen otras.Tan sólo debes introducir un número y código para hacer efectiva la transacción.

También cuentas con la Tarificación 806. Es una alternativa consolidada y de prestigio, muy aceptada entre las consultantes que buscan inmediatez. No requiere que aportes tus datos bancarios y garantiza el anonimato.

Todos los sistemas que te hemos explicado están disponibles para ofrecerte la manera más cómoda, rápida y segura de realizar el pago por tu sesión con las videntes de confianza,de acuerdo a tu preferencia. La decisión al momento de realizar el pago es tuya; pero debes saber que cuentas con métodos eficientes y garantizados por el respaldo que les antecede.Así, no tienes excusa para abstenerte de disfrutar la mágica experiencia de una tirada de cartas con expertas clarividentes.

“La vidente te aconseja que abras tu mente a nuevas y mejores posibilidades. Durante la sesión de lectura del tarot, disponte a entrar en sintonía con la energía superior para que asimiles en su justa dimensión cada uno de los mensajes que los arcanos han dispuesto desde el universo extrasensorial, a fin de conducirte hacia un porvenir de bienestar, abundancia y realización personal”.

Las videntes de confianza te ayudan a desarrollar resiliencia

La vida en determinadas ocasiones parece ponernos a prueba, exponiéndonos a situaciones que aparentan superar el límite de nuestras fuerzas para afrontarlas: una ruptura de pareja dolorosa, el fracaso en algún proyecto que dábamos por exitoso, la muerte de un ser amado, alguna enfermedad, un accidente traumático, entre tantas otras que nos hacen dudar de la voluntad para continuar avanzando. Ante estas duras circunstancias, tenemos dos opciones: dejarnos abatir por el infortunio o apostar a la resiliencia.

La resiliencia consiste en la capacidad para asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponernos a ellas. No es una capacidad innata, sino que se adquiere a partir de las experiencias particulares de cada quien; forma parte de un alto nivel de evolución individual para enfrentar las crisis y superarlas.

Llama a las tarotistas de fiar y

aprovecha sus inigualables ofertas.

Muchas personas se bloquean y no logran dilucidar soluciones a los problemas ni sobreponerse a las consecuencias generadas por hechos traumáticos. Sin embargo, el ser humano dispone de herramientas que le facilitan el camino de su evolución. La cartomancia es una de ellas, pues al descifrar el lenguaje oculto y profundo de las cartas nos aporta la guía necesaria para comprender y facilitar nuestro proceso evolutivo en la tierra.

Las videntes honestas y de confianza están facultadas para ayudarte a descubrir las fortalezas internas de tu ser, contribuyendo a que mediante el aprovechamiento de tus potencialidades salgas airoso ante cualquier adversidad. Una profesional del esoterismo fomenta el optimismo, los deseos de superación y orienta a sus consultantes para desarrollar resiliencia, expandiendo la capacidad de tomar los acontecimientos dramáticos como oportunidades de aprendizaje y crecimiento personal.

A continuación te dejamos uno de los tantos testimonios de cómo la interpretación de la baraja de tarot puede ayudarte a maximizar tu potencial para ponerte a la altura de las circunstancias y sobrepasarlas.

“Estuve cerca de perder a mi hijo Carlos de 13 años, tras un accidente de tráfico en el que yo manejaba el coche. Carlos sufrió una conmoción cerebral y corría el riesgo de morir. Aunque el conductor del otro vehículo fue el causante del siniestro, yo me sentía culpable. Llegué al borde de la desesperación y me costaba asumir los hechos con objetividad. Fue cuando recurrí a la vidente, quien escuchó con atención y me inspiró a descubrir dentro de mí el increíble potencial que me permitiría afrontar tan dolorosa situación. Logró hacerme entender que yo debía cambiar de actitud y lo hice. De esta manera, acompañé con optimismo a Carlos durante el proceso hasta su total recuperación, asimilando la experiencia como una lección de vida para avanzar”.

Paula Romero, Madrid

La magia del tarot y el incienso generan resultados sorprendentes

Quemar incienso es una práctica empleada por todas las civilizaciones desde la antigüedad. Las diferentes tendencias espirituales lo han utilizado a lo largo del tiempo por sus propiedades relajantes y de concentración; además de facilitar la conexión con el universo místico.

El incienso es de gran ayuda en el mundo místico. De manera particular, en las consultas con las videntes de confianza se usa para transmutar las energías y crear una atmósfera propicia a la magia del ritual. Asimismo, cuando se entiende el efecto de ciertos olores para cambiar el estado anímico de las personas, pueden obtenerse resultados sorprendentes.



Existen varias presentaciones de inciensos. Es posible encontrarlos en varitas, polvo, conos, piedras o aceites esenciales; todos con gran variedad de aromas cuyo origen puede ser natural o sintético. Las varitas son las más fáciles de utilizar, pues sólo necesitarás un soporte adecuado y las cerillas de madera. Para apagar la llama que queda al encender, se agita la varita en el aire, tomándola por la parte donde no hay incienso. Luego las cenizas se tiran en el mar o en un jardín, nunca se tocan con los dedos.

Cada aroma tiene su propia energía vibratoria, así que puedes seleccionarlo de acuerdo al propósito que busques. Seguidamente te indicamos algunos de los más usados en los rituales esotéricos.

Almizcle: activa el aura, equilibra los chakras, limpia las energías negativas.

Canabis: aclara las ideas, aumenta la creatividad; es buen relajante muscular y psíquico.

Ciprés: genera tranquilidad en ti y facilita la concentración.

Copal: transmuta las energías negativas en positivas y se le atribuyen poderes místicos.

Jazmín: posee propiedades calmantes, ayuda en la meditación, abre caminos. Ilumina y atrae felicidad.

Mirra: elimina las energías negativas, ayuda a concentrar y a meditar. Aporta protección, evitando el mal de ojo. Tiene poderes místicos y también atrae el dinero.

Nag Champa: relaja el sistema nervioso, alivia el estrés.

Palo Santo: limpia los ambientes, eliminar las energías negativas y mejorar la capacidad mental.

Romero: elimina las energías negativas, atrae la buena suerte y el amor.

Ruda: nos protege de las envidias. Sirve para limpiar los ambientes de energías negativas y magia negra.

Sándalo: es uno de los más poderosos. Tiene propiedades calmantes, protectoras; favorece el bienestar espiritual y psíquico. Es utilizado por las tarotistas de confianza para desarrollar la clarividencia. Y es recomendado en todo tipo de rituales por su poder místico.

Pachulí: atrae dinero, el amor y las pasiones.

Vainilla: mejora la memoria, la percepción, estimula el optimismo.

Ámbar: tiene propiedades sanadoras y equilibra las emociones

Rosa: atrae el amor, resuelve problemas sentimentales, ayuda con la fertilidad.

Canela: atrae el dinero, la prosperidad y el amor.

Se aconsejan usar inciensos naturales, los cuales están compuestos de resinas aromáticas vegetales, a las que se les agregan aceites de esencias que pueden ser florales o de especies. Son muy recomendados los provenientes de: India, Tibet, Japón y Nepal. Los inciensos sintéticos suelen ser más económicos, pero si sufres de alergia te pueden sentar mal.

