Talibanes se apoderaron del Palacio Presidencial en Afganistán (+FOTOS y VIDEOS)

agosto 15, 2021 - 1:57 pm

Luego de días tomando cada ciudad de Afganistan en su travesía hacia la capital, el movimiento talibán ya se encuentra en las instalaciones del Palacio Presidencial en Kabul.

Autoridades de la presidencia de Afganistan han negado que el Palacio haya sido atacado, más tarde informaron que negociadores talibanes van a palacio presidencial para preparar un “traspaso” de poder.

A través de las redes sociales, los videos de la toma del Palacio por parte de los talibanes comenzaron a hacerse publicos. Luego que el presidente afganos renunciara a su cargo y abandono el país tras la llegada de los talibanes a Kabul.

🔴 #Afganistan– The Taliban at the Presidential Palace in #Kabul.

📸 pic.twitter.com/2zCdETi9QC

— Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) August 15, 2021